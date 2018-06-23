Terim'den transfer açıklaması! 5 isim saydı

M\u00fcthi\u015f duyguland\u0131m. Bir ma\u00e7 olsayd\u0131 o an, konsantre olabilirdim. Bazen sorarlar, en unutamad\u0131\u011f\u0131n\u0131z olay diye, o an cevaplamak kolay de\u011fildir. O an ne hissettin diye sorsan\u0131z, y\u00fcre\u011fime i\u015fledi o an.","\u015eampiyonlar Ligi \u00e7ok \u00f6nemli. \u00d6zellikle Galatasaray camias\u0131, Avrupa'da olmaya , Avrupa'daki ba\u015far\u0131lara al\u0131\u015fk\u0131n. Orada olmak istiyor herkes. Biz de istiyoruz. En son b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda da g\u00fczel hat\u0131ralar\u0131m\u0131z var, Real Madrid gibi. Oralara gelmek, oralar\u0131 a\u015fmak. Daha da ilerlemek istiyoruz. E\u011fri oturup do\u011fru konu\u015fmak laz\u0131m. Gerek ekonomik olarak, gerek fiziksel yetenek a\u00e7\u0131s\u0131ndan Avrupa liglerindeki tak\u0131mlar\u0131n durumuyla bizimki aras\u0131nda olduk\u00e7a fark var. \u015eampiyonlar Ligi d\u00fczeyinde bir futbol, her anlamda farkl\u0131 bir haz\u0131rl\u0131k ve kapasite gerektiriyor. \u015eampiyonlar Ligi'nde m\u00fccadele etmek bir ayr\u0131cal\u0131k ve bu ayr\u0131cal\u0131\u011f\u0131n da tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karmal\u0131y\u0131z. Bu bir karamsar tablo \u00e7izmesin, sadece tespitte bulunuyorum. Benim hayalim belli yoksa, daha geldi\u011fim ilk g\u00fcn s\u00f6yledim. O hayal i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z ve kazanmak i\u00e7in m\u00fccadele edece\u011fiz. ,"Gen\u00e7lerbirli\u011fi ma\u00e7\u0131ndan sonra \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fcm. Kimsenin bilmedi\u011fi bir \u015fey var. D\u00f6n\u00fc\u015f u\u00e7aklar\u0131nda hemen ma\u00e7\u0131 seyrediyorum. \u0130zleyince daha da \u00fcz\u00fcld\u00fcm. 3 puan kayb\u0131na \u00fcz\u00fcld\u00fcm. Oynad\u0131\u011f\u0131m\u0131z oyuna \u00fcz\u00fcld\u00fcm. Son saniyelerde b\u00fcy\u00fck tak\u0131mlar\u0131n yapmamas\u0131 gereken hatalar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6r\u00fcnce daha da \u00fcz\u00fcld\u00fcm. \u00d6nemli bir avantaj\u0131 kaybetti\u011fimiz i\u00e7in \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fcm. O vaziyette u\u00e7aktan indim. Taraftar\u0131m\u0131z \u00f6yle bir \u015fey yapt\u0131 ki, \u00fcz\u00fcnt\u00fcy\u00fc daha \u00e7ok h\u0131rsa, iste\u011fe, \u00e7al\u0131\u015fmaya ve ne olursa olsun kaybetmeme duyguna \u00e7evirdi bende a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131. Tak\u0131m otob\u00fcs\u00fcne bindim ve ola\u011fan\u00fcst\u00fc bir atmosfer vard\u0131. Hangi duygularla anlat\u0131l\u0131r bilmiyorum. ,\u0130\u015fte Fatih Terim'in IGTV'den yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar:,O iste\u011fi, azmi g\u00f6sterecek bir oyun sergilemek i\u00e7i daha \u00e7ok u\u011fra\u015fmal\u0131y\u0131z. Real Madrid ma\u00e7\u0131, hat\u0131rlatmak isterim, o hatta daha iyisi, ni\u00e7in olmas\u0131n? O y\u00fczden, \u015eampiyonlar Ligi'ni \u00e7ok \u00f6nemsiyorum. Camiam\u0131z\u0131n da \u00f6nemsedi\u011fini biliyorum. \u0130n\u015fallah ona g\u00f6re de haz\u0131rlanaca\u011f\u0131m.",Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim, yeni a\u00e7\u0131lan Instagram TV'den takip\u00e7ilerine ve taraftarlara seslendi.,"\u00c7ok \u00f6nemli bir \u015fampiyonluk bu \u015fampiyonluk. Zihinlerimiz gibi bedenlerimiz de kay\u0131t tutuyor. Bu kay\u0131t silinmeyecek. Herkes \u00f6m\u00fcr boyu bu kayd\u0131 zihinlerinde ta\u015f\u0131ayacak. Pek\u00e7ok taraftar\u0131m\u0131z\u0131n da bu konuda ne d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc biliyorum! Umutlar\u0131n\u0131 biliyorum. Dualar\u0131n\u0131, iyi dileklerini. \u00d6nemli olan onlar\u0131n hayallerini ger\u00e7ekle\u015ftirmekti. Onlar\u0131n hayallerini ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fimiz i\u00e7in ayr\u0131 bir mutluluk ya\u015f\u0131yoruz. Bu \u015fampiyonluk, hepimiz i\u00e7in ayr\u0131 bir mutluluk.","Bildi\u011finiz gibi UEFA'n\u0131n yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 belli oldu. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Elimizi kolumuzu ba\u011flayan maddeler var. \u015eartlar ne olursa olsun, yapabileceklerimiz var ve elbette yapaca\u011f\u0131z. Bunu herkesin de bilmesini isterim. Galatasaray'a yak\u0131\u015fan budur. Bu arada transfer bahisleri var. Ben demi\u015ftim demek i\u00e7in isim uydurma sezonu da ba\u015flad\u0131 maalesef. Yaz\u0131lan, son dakika ge\u00e7ilen, sanki s\u00fcrekli bizim yan\u0131m\u0131zdaym\u0131\u015f gibi sosyal medyada takip\u00e7i art\u0131rmak i\u00e7in uydurulan isimlere l\u00fctfen, rica ediyorum itibar etmeyin. Duyumculuk ad\u0131 alt\u0131nda, ad\u0131n\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n size yapt\u0131\u011f\u0131, k\u00f6t\u00fcl\u00fck. Bizlere ise ihanet. \u015eimdilik sab\u0131rla rica ediyorum. Gelecek sefer bu ki\u015fileri ismiyle if\u015fa etmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131. Tek diyece\u011fim \u015fu, mali ko\u015fullar\u0131m\u0131za, UEFA yapt\u0131r\u0131mlar\u0131na, kriterlerine, ihtiyac\u0131m\u0131za, tak\u0131m uyumuna g\u00f6re baz\u0131 isimler i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz buraday\u0131z. Gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Emeklerimizi hi\u00e7e sayacak duyumculardan ziyade, bizim bizzat a\u00e7\u0131klamalar\u0131m\u0131z\u0131 bekleyin. L\u00fctfen, rica ediyorun. M\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca \u00e7abuk bir \u015fekilde bilgilendirece\u011fiz. Bu arada a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131