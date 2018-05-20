Terim'in maç sonu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Galatasaray'\u0131n G\u00f6ztepe'yi yenerek \u015fampiyon olmas\u0131 t\u00fcm yurtta co\u015fkuyla kutlan\u0131yor.,Galatasaray teknik direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim ise ma\u00e7 sonu att\u0131\u011f\u0131 tweet ile sosyal medyay\u0131 sallad\u0131.,Spor Toto S\u00fcper Lig'in 34'\u00fcnc\u00fc haftas\u0131nda G\u00f6ztepe'yi 1-0 ma\u011flup ederek \u015fampiyonlu\u011fa ula\u015fan Galatasaray'da teknik direkt\u00f6r Fatih Terim, sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden bir payla\u015f\u0131m yapt\u0131.,Deneyimli teknik adam kendisinin UEFA \u015eampiyonlar Ligi logosu ile birlikte oldu\u011fu bir foto\u011fraf\u0131 payla\u015farak \u015eampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesab\u0131n\u0131 etiketledi,Terim, \u0130ngilizce olarak, "T\u0131k t\u0131k. Kim geri d\u00f6nd\u00fc tahmin et" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.,Terim'in bu payla\u015f\u0131m\u0131 dakikalar i\u00e7erisinde binlerce kez payla\u015f\u0131ld\u0131. \u0130\u015fte o payla\u015f\u0131m;,