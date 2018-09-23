Terim oyuncusuna sitem etti

Galatasaray'\u0131n Akhisar'da ald\u0131\u011f\u0131 ma\u011flubiyetin ard\u0131ndan Fatih Terim oyuncular\u0131na serzeni\u015fte bulundu.,Ma\u00e7 \u00f6ncesinde tedirginli\u011fimi ifade etmi\u015ftim, konsantrasyon eksikli\u011fi olur mu diye. Bir rotasyon yapmad\u0131k, \u00e7al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015f bir kurgu var. Bu kurgu tutarsa, eksik olan yeri 2. bir alternatifle kapat\u0131r\u0131z diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Devre sonu penalt\u0131 ka\u00e7t\u0131, belki ba\u015fka bir \u015fey olabilirdi. 2. yar\u0131 i\u00e7in s\u00f6ylenecek bir \u015fey yok. A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 hi\u00e7 beklemedi\u011fim bir \u015fey.,Sen penalt\u0131y\u0131 atamazsan, sonra hatal\u0131 gol yersen, bunun ad\u0131 deplasman fobisi de\u011fil. 18 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu karakterini koyuyorsa, sen de koyacaks\u0131n. Hepimize k\u00fcfrediyorlar her yerde. Akhisar seyircisi a\u015f\u0131r\u0131 bir \u015fey de yapmad\u0131. Bir yorgunluk varsa, Akhisar'da olmas\u0131 laz\u0131m, senin konu\u015facak bir \u015feyin yok. ,Futbolun gereklerini yapmazsan, olmaz. Bunun deplasman\u0131 yok. Allah nasip ederse, bunlar\u0131 halledece\u011fiz. Oyun i\u00e7inde halledece\u011fiz, lig i\u00e7inde halledece\u011fiz, Ocak'ta halledece\u011fiz. Ben her \u015feyi kabul ederim ama, Galatasaray ma\u011flup olurken bunun hakk\u0131n\u0131 verdikten sonra ma\u011flup olacak, bunun d\u0131\u015f\u0131ndakilere itiraz ederim.,Hi\u00e7 ho\u015flanm\u0131yorum bunlardan komik buluyorum.. Bazen kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yoruz bunlarla. Ne oluyor? D\u0131\u015far\u0131daki \u00e7imler mi de\u011fi\u015fiyor, bir \u015fey mi de\u011fi\u015fiyor. Her tarafta senin seyircin var. Galatasaray'a gelmi\u015f bir oyuncu d\u0131\u015far\u0131dan korkuyorsa, zaten enin burada i\u015fin yok. \u00d6yle de\u011fil. ,Koca Galatasaray tak\u0131m\u0131 ufak tefek bahanelere s\u0131\u011f\u0131nmayacak. Yar\u0131n Porto'da gelip, Antalya'da 3 g\u00fcn sonra oynayaca\u011f\u0131z. ,Eeee? Ma\u011flubiyetler bazen hay\u0131r getirmeli, getirmezse g\u00f6t\u00fcr\u00fcr \u00e7\u00fcnk\u00fc. Penalt\u0131c\u0131m\u0131z belli, Sinan'\u0131n \u00f6n\u00fcnde top. Ben atay\u0131m demi\u015f, o da vermi\u015f. Hakemleri tebrik ederim, harika bir ma\u00e7 y\u00f6nettiler.