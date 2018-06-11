Terim, Rodrigues için kararını verdi

Maa\u015f\u0131na zam isteyen Garry Rodrigues, i\u00e7in teknik direkt\u00f6r Fatih Terim kesin karar\u0131n\u0131 verdi.,Ba\u015fkan Mustafa Cengiz\u2019le g\u00f6r\u00fc\u015fen tecr\u00fcbeli teknik adam\u0131n \u201cE\u011fer 15 milyon euro bir teklif gelirse satabiliriz ba\u015fkan\u201d dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar Ye\u015fil Burunlu oyuncuyu, bu fiyata satarsa Kas\u0131mpa\u015fa\u2019dan Trezeguet\u2019yi alacak.\r\n\r\n,FFP nedeniyle satt\u0131\u011f\u0131 kadar oyuncu alabilecek olan Galatasaray\u2019da g\u00f6zler Belhanda\u2019n\u0131n D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019nda g\u00f6sterece\u011fi performansa \u00e7evrildi.\r\n\r\n, Ge\u00e7en sezon Dinamo Kiev\u2019den 8 milyon euroya transfer edilen Fasl\u0131 oyuncu i\u00e7in Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. \r\n\r\n,Belhanda\u2019n\u0131n Rusya\u2019da g\u00f6sterece\u011fi performansa g\u00f6re bu miktar de\u011fi\u015febilir. (G\u00fcne\u015f)