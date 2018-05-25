Terim yolcu! Yıllık 10 milyon euro...

Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim ile ilgili fla\u015f bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131...,Galatasaray'\u0131 yar\u0131m sezonda \u015fampiyonlu\u011fa ta\u015f\u0131yan Fatih Terim'e yeni bir teklif geldi.\r\n\r\n,Radio Marca, Bernd Schuster'in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ve Gatian ile Carrasco gibi iki y\u0131ld\u0131z\u0131 almas\u0131na ra\u011fmen hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fayan ve 16 tak\u0131ml\u0131 ligde 15. s\u0131rada yer alan \u00c7in'in Dalian Yifang'\u0131n tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na tecr\u00fcbeli teknik adam\u0131 getirmek istedi\u011fi ifade edildi.\r\n\r\n,Dalian'\u0131n y\u0131ll\u0131k 10 milyon euro verece\u011fi dile getirilirken kabul etmesi halinde Terim'in Guardiola ve Mourinho'dan sonra d\u00fcnyan\u0131n en fazla kazanan 3. teknik direkt\u00f6r\u00fc olaca\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,Galatasaray ile 1 y\u0131l daha s\u00f6zle\u015fmesi bulunan Terim'in transferi i\u00e7in menajer Jorge Mendes'in devrede oldu\u011fu hatta Dalian'a Fatih Terim'i \u00f6neren ki\u015finin de Mourinho oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,Tecr\u00fcbeli teknik adam\u0131n nas\u0131l bir karar verece\u011fi merak konusu.