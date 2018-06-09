Terör örgütü Eş-Şebab, ABD ordusunu vurdu!

ABD ordusu, Somali'de "d\u00fc\u015fman ate\u015fi" sebebiyle \u00f6zel operasyonlar biriminde g\u00f6revli 1 askerin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, 4 askerinin de yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,ABD Afrika Komutanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, d\u00fcn Somali'nin Cubaland B\u00f6lgesi'nde Amerikal\u0131 ve Kenyal\u0131 askerlerin, havan ve hafif silahlarla sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131\u011f\u0131 bildirildi. \r\n\r\n,Sald\u0131r\u0131da \u00f6zel operasyonlar birimine ba\u011fl\u0131 1 Amerikan askerinin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 4 Amerikan askerinin de yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. \r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada, 800 civar\u0131nda Amerikan ve Kenya askerinin sald\u0131r\u0131 s\u0131ras\u0131nda E\u015f-\u015febab militanlar\u0131na y\u00f6nelik operasyon y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc ifade edilirken, sald\u0131rganlar\u0131n kimli\u011fine ili\u015fkin ise bilgi verilmedi. \r\n,\r\nSald\u0131r\u0131n\u0131 sorumlulu\u011funu ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc E\u015f-\u015eebab \u00fcstlendi.