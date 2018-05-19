Terör örgütü PKK'dan CHP'ye çağrı: Birlik olalım

Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n eleba\u015flar\u0131ndan Cemil Bay\u0131k; 24 Haziran'\u0131n son \u015fans oldu\u011funu, HDP'nin baraj alt\u0131nda kalmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yleyerek CHP'ye \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu.,T\u00fcrkiye, son y\u0131llar\u0131n en \u00f6nemli se\u00e7imine haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\n24 Haziran'da sand\u0131k ba\u015f\u0131na gidecek millet, \u00fclkenin kaderini belirleyecek.\r\n\r\n,Siyasi partiler se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ederken; T\u00fcrkiye'yi b\u00f6lmek isteyen kanl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK ve d\u0131\u015f g\u00fc\u00e7ler harekete ge\u00e7ti.,\u00d6rg\u00fct\u00fcn siyasi kanad\u0131 HDP'ye destek isteyen Kandil y\u00f6netimi, CHP'ye \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu.\r\n\r\n,\u00d6rg\u00fct\u00fcn firari eleba\u015flar\u0131ndan Cemil Bay\u0131k, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli aras\u0131nda kurulan ittifak\u0131n y\u0131k\u0131lmas\u0131 i\u00e7in 24 Haziran'\u0131n son \u015fans oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,CHP'nin 7 Haziran'da oldu\u011fu gibi HDP'ye destek olmas\u0131 gerekti\u011fini i\u015faret eden ter\u00f6ristba\u015f\u0131, HDP'nin baraj\u0131n alt\u0131nda kalmamas\u0131n\u0131 istedi.\r\n\r\n,Erdo\u011fan ve Bah\u00e7eli kar\u015f\u0131s\u0131nda herkesin bir araya gelmesi y\u00f6n\u00fcnde \u00e7a\u011fr\u0131larda bulunan PKK eleba\u015f\u0131; Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n ba\u015far\u0131ya ula\u015fmas\u0131n\u0131n k\u00f6t\u00fc bir son olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u0130yi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak i\u00e7erisine giren CHP; HDP'yi ittifak d\u0131\u015f\u0131nda b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nAk\u015fener'in iste\u011fi \u00fczerine HDP'yi ittifak d\u0131\u015f\u0131nda b\u0131rakan CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, milletvekillerine bu konuda uyar\u0131larda bulunmu\u015ftu.\r\n\r\nCHP lideri, HDP'nin ittifak i\u00e7erisinde olmas\u0131n\u0131 istediklerini ancak Ak\u015fener y\u00fcz\u00fcnden bunun ger\u00e7ekle\u015fmedi\u011finin saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda anlat\u0131lmas\u0131n\u0131 istemi\u015fti.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, 24 Haziran'dan g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde \u00e7\u0131k\u0131lmas\u0131 durumunda ter\u00f6rle m\u00fccadelenin kararl\u0131l\u0131kla devam edece\u011fini belirtmi\u015fti.\r\n\r\nSuriye'nin kuzeyindeki ter\u00f6ristlere de \u00fcst \u00fcste darbeler vuran T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri, b\u00f6lgede yeni harekatlar\u0131n d\u00fczenlenece\u011finin sinyallerini de verdi.