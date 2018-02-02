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Teröristbaşı Fransa'ya yalvardı
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Zeytin Dalı Harekâtı ile köşeye sıkışan teröristler, ABD ve Rusya'dan beklediği desteği göremeyince rotayı Fransa'ya çevirdi.
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