Teröristbaşı Gülen'in iade belgeleri ortaya çıktı

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan 25 Temmuz 2017 tarihinde Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yaz\u0131lan yaz\u0131da \u201cFetullah G\u00fclen'in iade evrak\u0131 Amerika Birle\u015fik Devletleri D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131na 23 Temmuz 2017 tarihinde iletilmi\u015f olup dosyalar\u0131n teslim al\u0131nd\u0131\u011f\u0131na dair tutanak Washington B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fimizden al\u0131nmakta ili\u015fikte takdim k\u0131l\u0131nmaktad\u0131r\u201d deniliyor. ,CHP\u2019nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 \u0130nce, G\u00fclen\u2019in ABD\u2019den usul\u00fcne uygun \u015fekilde istenmedi\u011fini iddia ederken \u201dMadem usul\u00fcne g\u00f6re istiyorsunuz, bana bunun belgelerini g\u00f6sterin\u201ddemi\u015fti. ,Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Bekir Bozda\u011f ise \u201c\u0130ade talebi ve ekleri ile t\u00fcm evrak\u0131n terc\u00fcmesi Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131ndad\u0131r. \u0130nce, Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131na gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131. ,Muharrem \u0130nce, ABD\u2019ye g\u00f6nderilen belgelerin terc\u00fcmesinin yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ederken, Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6nderdi\u011fi yaz\u0131larda T\u00fcrk\u00e7e'nin yan\u0131nda \u0130ngilizce terc\u00fcmelerinde oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131,Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 Uluslararas\u0131 Hukuk ve D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan 19 Temmuz 2016 tarihinde ABD Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 Su\u00e7 B\u00f6l\u00fcm\u00fc Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler Birimine yaz\u0131lan yaz\u0131da Fetullah G\u00fclen\u2019in ge\u00e7ici olarak tutuklanmas\u0131 talep ediliyor. \r\n,.,Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan G\u00fclen'in iadesine ili\u015fkin olarak ABD'ye g\u00f6nderilen yaz\u0131lar\u0131n \u00f6rnekleri ve Amerika Birle\u015fik Devletleri Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan iade evraklar\u0131n\u0131n teslim al\u0131nd\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin resmi yaz\u0131lar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.