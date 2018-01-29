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Kemal Kılıçdaroğlu: Afrin harekatını seçim kozu olarak kullanmak yanlış
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FETÖ'den aranan uzman çavuş Mersin'de yakalandı
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Modanisa.com Dünya Hijab Günü’ne özel şal tasarladı
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GÜNDEM
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Kilis’te helikopter haraketliliği
GÜNDEM
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Savaş gemileri Sinop’ta ayrıldı
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CHP'de Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip! Aday olacağını açıkladı | Ömer Faruk Eminağaoğlu Kimdir?
GÜNDEM
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Afrin'de 60 terörist öldürüldü
YAŞAM
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75 yaşındaki adam hastane kantininde genç kadını öldürdü
EKONOMİ
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Altının gramı haftaya yükselişle başladı (29 Ocak ) Çeyrek altın ne kadar?
DÜNYA
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ABD'li komutan: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz
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THY uçağında korku dolu anlar!
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Konyaspor, Eto'o ile prensipte anlaştı
KÜLTüR - SANAT
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Grammy Ödülleri’ne damga vuran isim Bruno Mars oldu
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Ankara'da tuhaf olay! Çaldığı ayıcıkla ön koltukta oturdu
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Mardin’de çocuk gelini kurtarmak için film sahnesini aratmayan operasyon yapıldı
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Kocaeli'de 71 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
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15 TEMMUZ
Ramazan
Teröristbaşı Öcalan'la ilgili o anı 40 yıl sonra ortaya çıktı
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Şivan Perwer'in eski eşi Gülistan Perwer, teröristbaşı Öcalan'la 40 yıl önce yaşadıklarını anlattı.
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