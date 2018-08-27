Teröristbaşları etkisiz hale getirildi

Ter\u00f6ristba\u015flar\u0131 etkisiz hale getirildi\r\n,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, 20-27 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda \u0130\u00e7 G\u00fcvenlik Operasyonlar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonlara ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamada bulundu.\r\n,Buna g\u00f6re, son 1 haftada yurt i\u00e7inde aralar\u0131nda i\u00e7i\u015fleri bakanl\u0131\u011f\u0131 aranan ter\u00f6ristler listesinde bulunan..\r\n,'K\u0131rm\u0131z\u0131' kategoride aranan Bar\u0131\u015f \u00d6ner, 'Gri' kategoride aranan Mehmet \u015eirin \u00d6zen, Fecri Demir ile s\u00f6zde y\u00f6netici olan Mazlum Ka\u00e7an ve Naim T\u00fcrk\u00f6z adl\u0131 ter\u00f6ristlerin de bulundu\u011fu 5\u2019i s\u00f6zde \u00fcst d\u00fczey olmak \u00fczere toplam 26 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi.\r\n,Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Jandarma \u00d6zel Harekat (J\u00d6H), Polis \u00d6zel Harekat (P\u00d6H), Jandarma Komando Birlikleri ile \u0130\u00e7 G\u00fcvenlik Operasyonlar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlar\u0131nca yap\u0131lan 2 bin 156 operasyonda, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine yard\u0131m\/yatakl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 ve \u00f6rg\u00fctlerle irtibatl\u0131 oldu\u011fu de\u011ferlendirilen 62 ter\u00f6r, 3 bin 101 uyu\u015fturucu ve ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k su\u00e7lar\u0131ndan olmak \u00fczere toplam 3 bin 163 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Bakanl\u0131ktan, uyu\u015fturucu ve ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ile m\u00fccadeleye y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen operasyonlara ili\u015fkin yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re ger\u00e7ekle\u015ftirilen 2 bin 467 operasyon sonucunda 120 kilogram esrar, 370 kilogram eroin, 16,53 kilogram kokain, 5,2 kilogram metamfetamin, 168 bin 936 adet ekstasy, 126 adet captagon, 53 bin 779 k\u00f6k kenevir bitkisi ele ge\u00e7irildi. Bu operasyonlar kapsam\u0131nda 3 bin 101 ki\u015fi de g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,D\u00fczensiz g\u00f6\u00e7le m\u00fccadele kapsam\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen \u00e7al\u0131\u015fmalarda ise 608 d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7men Sahil G\u00fcvenlik Komutanl\u0131\u011f\u0131nca yakaland\u0131.\r\n,Ter\u00f6re b\u00fcy\u00fck darbe!