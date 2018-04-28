Teröristlere ait sekiz sığınak imha edildi

Diyarbak\u0131r'da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'ya y\u00f6nelik operasyonda 8 s\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131n imha edildi\u011fi bildirildi.\r\n,Valilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca Lice ve Kulp il\u00e7eleri m\u00fclki s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde 24 Nisan'da saat 18.00'den itibaren jandarma komando timleri, g\u00fcvenlik korucular\u0131 ve P\u00d6H timleriyle ba\u015flayan "Bayrak-83 \u015eehit Jandarma Uzman \u00c7avu\u015f Yusuf Alsancak-2" m\u00fc\u015fterek operasyonunun d\u00fcn saat 21.00 itibar\u0131yla tamamland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Operasyonda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensuplar\u0131nca kullan\u0131lan 8 s\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131n tahrip edilerek kullan\u0131lamaz hale getirildi\u011fi kaydedilen a\u00e7\u0131klamada, s\u0131\u011f\u0131nak, a\u011fa\u00e7l\u0131k, \u00e7al\u0131l\u0131k ve topra\u011fa g\u00f6m\u00fcl\u00fc vaziyetteki jelikan bidonlar i\u00e7erisinde 50 mayona tak\u0131l\u0131 biksi makineli t\u00fcfe\u011fin fi\u015fe\u011fi, may\u0131n uzaktan kumanda sistemi cihaz\u0131, 6 b\u00fcy\u00fck t\u00fcp, 4 yar\u0131s\u0131 kesilmi\u015f t\u00fcp, \u00e7ok say\u0131da pil, 459 metre elektrik kablosu, tarihi eser arama dedekt\u00f6r\u00fc, el radyosu, 3 uyku tulumu, 17 tak\u0131m ter\u00f6rist k\u0131yafeti, ter\u00f6rist k\u0131yafeti kuma\u015f\u0131, diki\u015f ipleri, \u015femsiye, 4 \u015farj\u00f6r k\u0131l\u0131f\u0131 ile \u00e7ok say\u0131da \u00f6rg\u00fctsel dok\u00fcman, giysi ve ya\u015fam malzemesi ele ge\u00e7irildi\u011fi ifade edildi.\r\n\r\n,Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde bin 62 ki\u015fi, 315 arac\u0131n sorgulamas\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, operasyon b\u00f6lgesi i\u00e7erisindeki 12 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi, yakalanan 9 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda gerekli yasal i\u015flemin ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n,Narkoter\u00f6rizmle m\u00fccadele faaliyetleri kapsam\u0131nda 106 kilo 85 gram esrar, 4 bin metrekarelik alan i\u00e7erisindeki 5 bin 974 k\u00f6k Hint keneviri ve 103 kilo 3 gram kenevir tohumu ele ge\u00e7irildi\u011fi ifade edilen a\u00e7\u0131klamada, \u015funlara yer verildi:\r\n\r\n,"Ele ge\u00e7irilen ve imha edilen uyu\u015fturucu maddenin g\u00fcnl\u00fck kullan\u0131m de\u011ferleri g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda, bir g\u00fcnde toplam 18 bin 699 bireyin uyu\u015fturucu maddeden zehirlenmesinin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmi\u015ftir. \r\n\r\n,B\u00f6lgemizde ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n huzur ve g\u00fcvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 ve ter\u00f6ristle m\u00fccadele kapsam\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclen operasyonlara artan bir azim ve kararl\u0131l\u0131kla devam edilmektedir.",.