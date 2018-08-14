Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: "Kaplan"

T\u00fcrkiye'nin vurucu hava g\u00fc\u00e7leri aras\u0131nda yeri olan Kaplan Filo, di\u011fer filolarla birlikte F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131 ile Kuzey Irak'ta s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen operasyonlarda elde etti\u011fi ba\u015far\u0131larla ter\u00f6ristlere adeta g\u00f6z a\u00e7t\u0131rmad\u0131.\r\n,T\u00fcrk Hava Kuvvetlerinin Bal\u0131kesir'deki 9. Ana Jet \u00dcs Komutanl\u0131\u011f\u0131nda konu\u015flu kaplan simgeli 192. Filo, Suriye ve Kuzey Irak'ta d\u00fczenlenen hava harekatlar\u0131nda ter\u00f6r hedeflerinin imha edilmesinde \u00f6nemli rol \u00fcstlendi.,T\u00fcrk Hava Kuvvetlerinin Bal\u0131kesir'deki 9. Ana Jet \u00dcs Komutanl\u0131\u011f\u0131nda 1948'de av-bombard\u0131man rol\u00fcnde kurulan kaplan simgeli 192. Filo, Suriye ve Kuzey Irak'ta d\u00fczenlenen hava harekatlar\u0131nda di\u011fer filolarla \u00f6nemli ba\u015far\u0131lar elde etti. \r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin vurucu hava g\u00fc\u00e7leri aras\u0131nda yeri olan Kaplan Filo, F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131 ile Kuzey Irak'ta s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen operasyonlarda aktif rol ald\u0131.\r\n\r\n,Bal\u0131kesir'de 70 y\u0131l \u00f6nce av-bombard\u0131man u\u00e7a\u011f\u0131 rol\u00fcnde kurulan 192. Filo'nun t\u00fcm u\u00e7aklar\u0131 F-16'dan olu\u015fuyor. \r\n,Sava\u015f ve bar\u0131\u015fta bir\u00e7ok \u00f6nemli operasyonda rol alan, 1973'te \u0130talya'da yap\u0131lan BEST-HIT yar\u0131\u015fmas\u0131nda F-5 ile birinci olan 192. Filo, K\u0131br\u0131s Bar\u0131\u015f Harekat\u0131 ile NATO'nun Bosna-Hersek ve Kosova'da 1994 ve 1997'de uygulad\u0131\u011f\u0131 hava harekatlar\u0131nda g\u00f6sterdi\u011fi ba\u015far\u0131larla da biliniyor.\r\n\r\n,Bir kaplan\u0131n av\u0131na olan sald\u0131rganl\u0131\u011f\u0131, sabr\u0131, sakinli\u011fi ve ani vuru\u015funu hava operasyonlar\u0131nda ortaya koyan \u00e7elik kanatlar, dosta g\u00fcven, d\u00fc\u015fmana korku veriyor.\r\n\r\n,En az 6 y\u0131ll\u0131k e\u011fitimin ard\u0131ndan yeti\u015fen pilotlar\u0131n y\u00fcksek tecr\u00fcbeyle dakikalar i\u00e7inde ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 hedeflerde g\u00f6revlerini ba\u015far\u0131yla yerine getiren Kaplan Filo, hava harekatlar\u0131nda ter\u00f6ristlerin korkulu r\u00fcyas\u0131 haline geldi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin vurucu hava g\u00fc\u00e7leri aras\u0131nda yerini alan Kaplan Filo, di\u011fer filolarla Suriye ve Kuzey Irak s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen operasyon ile F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131 kapsam\u0131ndaki faaliyetlerde, T\u00fcrk milletinin pen\u00e7esi olarak aktif rol oynad\u0131, \u00f6nemli ba\u015far\u0131lar elde etti.\r\n\r\n,F-16 pilotlar\u0131, g\u00fcnl\u00fck ve hafta i\u00e7inde e\u011fitim u\u00e7u\u015flar\u0131, manevralar, hareketler ve sim\u00fcle at\u0131\u015flar e\u015fli\u011finde harp g\u00f6revleri icra ederek kendilerini her t\u00fcrl\u00fc operasyona y\u00f6nelik haz\u0131r tutuyor.\r\n\r\n,Hava g\u00fcc\u00fc olunca tatbikat ve operasyon s\u0131n\u0131r\u0131 bulunmayan, do\u011frudan Ege Denizi'ne, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar t\u00fcm ulusal uluslararas\u0131 hava sahas\u0131nda aktif rol \u00fcstlenen \u00e7elik kanatl\u0131 kaplanlar, 1980'den bu yana "NATO Tiger Meet" kapsam\u0131nda T\u00fcrkiye'yi uluslararas\u0131 arenada gururla temsil ediyor.\r\n\r\n,Bu y\u0131l may\u0131sta Polonya Poznan-Krzesiny Hava \u00dcss\u00fc'nde 16 \u00fclkeden 70'e yak\u0131n u\u00e7a\u011f\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirilen NATO Tiger Meet tatbikat\u0131na kat\u0131lan 192. Filo, Fransa'da 2019'da icra edilecek tatbikata kat\u0131lmak i\u00e7in de planlama yap\u0131yor.\r\n\r\n,M\u00fcthi\u015f geli\u015fme az \u00f6nce duyuruldu.,T\u00fcrkiye ba\u015fard\u0131.,.Filo pe\u00e7ini 1950'de kaplan olarak se\u00e7mesinin ard\u0131ndan da Kaplan Filo olarak tan\u0131n\u0131yor.\r\n,.,..