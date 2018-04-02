Teröristlerle omuz omuza Mehmetçiği izliyorlar

Takviye unsurlar\u0131, Sacu \u00c7ayi boyunda haftal\u0131k devriyeleri g\u00fcnl\u00fck yapmaya ba\u015flad\u0131. ABD g\u00fc\u00e7leri, e\u015f zamanl\u0131 olarak T\u00fcrkiye'nin Ceylanp\u0131nar s\u0131n\u0131r kap\u0131s\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131ndaki Rasul Ayn b\u00f6lgesinde son 3 g\u00fcnd\u00fcr devriyeler yap\u0131yor.\r\n,Halep iline ba\u011fl\u0131 Menbi\u00e7 il\u00e7esi A\u011fustos 2016'dan bu yana ABD'nin deste\u011fiyle ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK'n\u0131n i\u015fgalinde bulunuyor.\r\n,\u200bT\u00fcrkiye\u2019nin F\u0131rat Nehri\u2019nin bat\u0131s\u0131n\u0131 ter\u00f6ristlerden temizlemesine engel olmak isteyen ABD, hafta sonunda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK i\u015fgalindeki Menbi\u00e7 il\u00e7esinin bat\u0131 k\u0131sm\u0131nda yer alan, F\u0131rat Kalkan\u0131 Harek\u00e2t\u0131 b\u00f6lgesinin cephe hatt\u0131na y\u00fczlerce asker ile birlikte \u00e7ok say\u0131da z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 ve i\u015f makinesi sevk etti.\r\n,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e'a kar\u015f\u0131 m\u00fccadele bahanesiyle YPG\/PKK'ya deste\u011fini s\u00fcrd\u00fcren ABD, il\u00e7e merkezinin DEA\u015e'tan temizlenmesinin ard\u0131ndan YPG\/PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6ristlerin il\u00e7eden \u00e7ekilerek kent merkezinin idaresinin b\u00f6lge halk\u0131na verece\u011fini vaat etmi\u015fti.\r\n,ABD askerleri ve PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6ristlerin Menbi\u00e7\u2019teki Sacu \u00c7ay\u0131 civar\u0131nda b\u00f6lgede konu\u015flu Mehmet\u00e7i\u011fi izleme anlar\u0131 sosyal medyaya d\u00fc\u015ft\u00fc. Amerikal\u0131lar\u0131n, T\u00fcrk askeri ve \u00d6zg\u00fcr Suriye Ordusu\u2019nun kontrol etti\u011fi Cerablus\u2019a do\u011fru bakt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n