Tesettürlü ünlü model Aden, Türkiye'ye geldi

D\u00fcnyan\u0131n ilk tesett\u00fcrl\u00fc top modeli Somali as\u0131ll\u0131 ABD\u2019li Halima Aden, \u00f6zel bir defileye kat\u0131lmak \u00fczere \u0130stanbul'a geldi.\r\n,Fransa'n\u0131n ba\u015fkenti Paris'ten tarifeli u\u00e7akla Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na ula\u015fan Aden'i baz\u0131 ilgililer ve hayranlar\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131. \r\n,\u00c7i\u00e7ek takdim edilen Aden, baz\u0131 hayranlar\u0131yla foto\u011fraf \u00e7ektirdikten sonra havaliman\u0131ndan \u00f6zel ara\u00e7la ayr\u0131ld\u0131. \r\n,Aden, modac\u0131 Ra\u015fit Ba\u011fz\u0131ba\u011fl\u0131\u2019n\u0131n Modanisa\u2019ya \u00f6zel tasarlad\u0131\u011f\u0131 "Desert Dream" koleksiyonunun 26 Mart'taki \u00f6zel defilesinde ba\u015f manken olarak podyuma \u00e7\u0131kacak.