TESK Başkanı açıkladı! Esnafa faizsiz kredi...

Kad\u0131n esnaf ve sanatkar\u0131m\u0131za verilecek can suyu kredilerinin limiti ise 150 bin lira olmal\u0131" ifadesini kulland\u0131.,Paland\u00f6ken, evde \u00fcretim yapan ve vergiden muaf olan esnaf\u0131n da mikro kredilerle desteklenmesi gerekti\u011fine i\u015faret etti., Nakit s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fayan esnaf ve sanatkarlar\u0131n geli\u015fen teknolojiye ba\u011fl\u0131 geli\u015fmelere ayak uydurmakta zorland\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken Paland\u00f6ken, 'can suyu kredisi'nin b\u00fcy\u00fck rahatlama sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. ,TESK Ba\u015fkan\u0131 Paland\u00f6ken, \u2018En az 100 bin lira, faizsiz ve 3 y\u0131l vadeli olmal\u0131\u2018 dedi,Nakit s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7eken esnaf ve sanatkara can suyu kredisi g\u00fcndeme geldi. ,T\u00fcrkiye Esnaf ve Sanatkarlar\u0131 Konfederasyonu (TESK) Ba\u015fkan\u0131 Bendevi Paland\u00f6ken, say\u0131lar\u0131 2 milyona ula\u015fan esnaf ve sanatkara daha \u00f6nce sa\u011flanan s\u0131f\u0131r faizli 'can suyu kredisi'nin yeniden verilmesini istediklerini belirterek, "Nakit s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7eken esnaf ve sanatkar\u0131m\u0131z i\u00e7in en az 100 bin lira limitli, s\u0131f\u0131r faizli ve 3 y\u0131l vadeli can suyu kredisi verilmeli.