Tesla, Çin'de fabrika kuracak

\u015eirket, \u015eanghay'da in\u015fa edilecek fabrikada \u00fcretimin 2 ila 3 y\u0131l sonra ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 ve y\u0131lda 500 bin ara\u00e7 \u00fcretilmesinin planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,\u015eanghay \u015fehir y\u00f6netiminden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada da Tesla \u00dcst Y\u00f6neticisi Elon Musk, \u015eanghay Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ying Yong ve di\u011fer yetkililer aras\u0131nda fabrikan\u0131n kurulmas\u0131 konusunda anla\u015fma imzaland\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, fabrikan\u0131n, \u015eanghay'daki en b\u00fcy\u00fck yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131m olaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,\u00c7in'de 2014 y\u0131l\u0131nda elektrikli ara\u00e7lar\u0131n\u0131 satmaya ba\u015flayan Tesla'n\u0131n California'dan \u00fclkeye g\u00f6nderdi\u011fi ara\u00e7lara y\u00fczde 15 ithalat vergisi ekleniyor. Buna ra\u011fmen \u00c7in'in Tesla i\u00e7in ABD'den sonra en b\u00fcy\u00fck ikinci pazar oldu\u011fu ifade ediliyor.\r\n,Tesla, \u00c7in'in \u015eanghay kentinde yak\u0131n gelecekte, resm\u00ee izinler al\u0131n\u0131r al\u0131nmaz fabrika in\u015faat\u0131na ba\u015flanaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,\u015eirketin \u00c7in'de elektrikli ara\u00e7 sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n ge\u00e7en y\u0131l y\u00fczde 82 artarak 468 bin oldu\u011fu belirtiliyor. Tesla'n\u0131n \u015eanghay'da bir de ara\u015ft\u0131rma tesisi kuraca\u011f\u0131 ifade edildi. Bu arada Tesla'n\u0131n \u00c7in'e yat\u0131r\u0131m\u0131n\u0131n ABD ile \u00c7in aras\u0131ndaki ticaret sava\u015f\u0131n\u0131n oldu\u011fu bir d\u00f6nemde a\u00e7\u0131klanmas\u0131 dikkati \u00e7ekti.,Tesla, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n g\u00fcmr\u00fck vergilerini y\u00fckseltmesine misilleme olarak Pekin y\u00f6netimi taraf\u0131ndan ilave y\u00fczde 25 ithalat vergisi uygulad\u0131\u011f\u0131 \u015firketler aras\u0131nda yer al\u0131yor.\r\n