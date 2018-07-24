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Tesla’nın akıllı telefonu sızdırıldı! Elon Musk Apple'a rakip oluyor
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Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla’nın akıllı telefon işine gireceği iddia ediliyor. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan aynı iddialara göre, şirketin telefonunun ilk görüntüsü de şimdiden sızmış durumda.
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