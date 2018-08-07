Tesla'nın borsadan çekilmesi gündemde

Amerikan uluslararas\u0131 elektrikli otomobil \u00fcreticisi ve enerji depolama \u015firketi Tesla'n\u0131n, New York borsas\u0131ndan \u00e7ekilmesinin g\u00fcndemde oldu\u011fu bildirildi.\r\n,Tesla'n\u0131n kurucu orta\u011f\u0131 ve \u00dcst Y\u00f6neticisi (CEO) Elon Musk, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, "Tesla'y\u0131 hisse ba\u015f\u0131na 420 dolardan borsadan \u00e7ekmeyi de\u011ferlendiriyorum. Finansman garantilendi." ifadelerini kulland\u0131. Payla\u015f\u0131m\u0131nda ayr\u0131ca, "Borsadan \u00e7ekilmemiz durumunda umar\u0131m \u015fu anki b\u00fct\u00fcn yat\u0131r\u0131mc\u0131lar Tesla'da kal\u0131r" yorumunu yapan Musk, \u015firket hissedarlar\u0131n\u0131n kendi hisselerini 420 dolardan satabilece\u011fi veya firman\u0131n borsadan \u00e7ekilmesi durumunda hisselerini ellerinde tutmaya devam edebileceklerini kaydetti.\r\n,Tesla'n\u0131n hisse ba\u015f\u0131na 420 dolardan borsadan \u00e7ekilmesi durumunda \u015firketin de\u011ferinin 70,6 milyar dolar olmas\u0131 bekleniyor. \u0130lk halka arz\u0131 Haziran 2010'da ger\u00e7ekle\u015fen Tesla'n\u0131n hisseleri, New York borsas\u0131na 17 dolardan sunulmu\u015ftu. Tesla hissedarlar\u0131 firman\u0131n artan nakit harcamalar\u0131n\u0131 ve \u00fcretimde son teslim tarihlerini ka\u00e7\u0131rmas\u0131n\u0131 ele\u015ftirirken, uzmanlar Tesla'n\u0131n borsadan \u00e7ekilmesi durumunda bu t\u00fcr bask\u0131lar\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131n \u015firketin \u00fczerinden kalkaca\u011f\u0131n\u0131 savunuyor.\r\n,Elon Musk'\u0131n duyurusunun ard\u0131ndan Tesla'n\u0131n New York'taki Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde i\u015flem g\u00f6ren hisseleri y\u00fczde 8,5 art\u0131\u015fla 371,15 dolara kadar y\u00fckselirken, \u015firketin piyasa de\u011feri de 62,4 milyar dolara ula\u015ft\u0131. Buna kar\u015f\u0131n Nasdaq'\u0131n, Tesla hisselerine y\u00f6nelik i\u015flemleri TS\u0130 21.00'den k\u0131sa s\u00fcre sonra hisse ba\u015f\u0131na 367 dolardan ask\u0131ya ald\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,Tesla'yla ilgili bir ba\u015fka haber ise \u0130ngiltere merkezli Financial Times gazetesinden geldi. Gazetenin haberinde, d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck varl\u0131k fonlar\u0131ndan Suudi Arabistan Kamu Yat\u0131r\u0131m Fonu'nun bu y\u0131l i\u00e7inde \u015firketin y\u00fczde 3 ila 5 hissesini sat\u0131n alaca\u011f\u0131 iddia edildi.\r\n