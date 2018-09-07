Tesla'nın CEO'su Elon Musk, canlı yayında uyuşturucu kullandı

Teknoloji alan\u0131ndaki \u00f6nemli \u00fcretim yap\u0131p, \u00f6nemli fikirler \u00fcretmesiyle tan\u0131nan Tesla'n\u0131n sahibi Elon Musk, konuk oldu\u011fu canl\u0131 yay\u0131n program\u0131nda esrar i\u00e7ti.\r\n\r\n,ABD'de YouTube \u00fczerinden yay\u0131nlanan bir radyo program\u0131na konuk alan Musk, kameralar \u00f6n\u00fcnde esrar i\u00e7ti. ,Sunucunun uyu\u015fturucu maddeyi i\u00e7meye ba\u015flamas\u0131na en ba\u015fta \u015fa\u015f\u0131rarak tepki verdi. ,Musk, daha sonra sunucunun elinden esrar\u0131 alarak i\u00e7meye ba\u015flad\u0131.,Tesla'n\u0131n CEO'su Elon Musk canl\u0131 yay\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 \u015fey ile \u015foke etti.