Tespih sandı, hayatı karardı... 18 yaşında emekli ettiler!

Kendi dokusundan yap\u0131lan nakille bacaklar\u0131 ve elleri kesilmekten kurtulan Bapun art\u0131k y\u00fczde 80 engelli. \r\n\r\n,Talihsiz gen\u00e7 18 ya\u015f\u0131nda malulen emekli oldu.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk'te yer alan habere g\u00f6re; Van depreminden sonra ailesiyle birlikte Sakarya'n\u0131n Arifiye il\u00e7esine yerle\u015fen 18 ya\u015f\u0131ndaki Ey\u00fcp Bapun'un hayat\u0131 1.5 y\u0131l \u00f6nce kabusa d\u00f6nd\u00fc. \r\n\r\n,Kanser hastas\u0131 babas\u0131n\u0131n tedavi masraflar\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karmak i\u00e7in okulunu b\u0131rak\u0131p \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 kafaya koyan Ey\u00fcp'\u00fcn ilk i\u015fi ise ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 il\u00e7ede yap\u0131lan bir baraj in\u015faat\u0131 \u015fantiyesi oldu. ,Proje i\u00e7in so\u011fuk demir i\u015f\u00e7isi arand\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen Ey\u00fcp, bu a\u011f\u0131r i\u015f i\u00e7in ya\u015f\u0131 tutmay\u0131nca kuzeninin kimli\u011fiyle i\u015fe ba\u015fvurdu. \u0130ddiaya g\u00f6re de bu duruma g\u00f6z yuman in\u015faat \u015firketi Ey\u00fcp'\u00fcn kuzenini i\u015fe alm\u0131\u015f gibi g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,Baraj in\u015faat\u0131ndaki i\u015finin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcnde ise Ey\u00fcp tam anlam\u0131yla kabusu ya\u015fad\u0131. Yer zemininde kullan\u0131lan r\u00f6ntgen makinesinden d\u00fc\u015fen \u2018\u0130ridyum 192' adl\u0131 maddeyi tespihe benzetip cebine koyan Ey\u00fcp, saatler sonra radyoaktif maddeye temas etti\u011fi i\u00e7in rahats\u0131zland\u0131. Ayn\u0131 \u015fekilde o maddeye temas eden iki karde\u015fi de elleri ve g\u00f6zlerinden yaraland\u0131. T\u00fcrkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Ey\u00fcp'\u00fcn ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Arifiye'deki Nebiye Mahallesi'ni karantina alt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\n,Ac\u0131 olay\u0131n ard\u0131ndan GATA'da 15 ay tedavi g\u00f6ren 18 ya\u015f\u0131ndaki Ey\u00fcp Bapun'a bu s\u00fcre\u00e7te \u00f6zel vakum cihaz\u0131yla tedavi yap\u0131ld\u0131, radyasyondan yanan derisi defalarca yap\u0131lan operasyonlarla kurtar\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131. Ey\u00fcp'\u00fcn \u015fans\u0131 gen\u00e7 bedeniydi. Kendi dokusundan yap\u0131lan doku nakliyle bacaklar\u0131 ve elleri kesilmekten kurtuldu. Ancak hi\u00e7 akl\u0131na getiremeyece\u011fi olay onu y\u00fczde 80 engelli, 18 ya\u015f\u0131nda da malulen emekli yapt\u0131. Radyasyon y\u00fckl\u00fc maddeye 2.5 saat temas eden Ey\u00fcp sa\u011f elindeki iki parma\u011f\u0131n\u0131 k\u0131smen kaybetti, aya\u011f\u0131ndaki damarlar koptu ve ayak bile\u011fi inceldi.