Teşvikiye Camii'nde korkutan yangın

\u015ei\u015fli'de bulunan Te\u015fvikiye Camii'nde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye arac\u0131 sevk edildi.\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Ni\u015fanta\u015f\u0131 Mahallesi Te\u015fvikiye Caddesi'nde bulunan ve bir s\u00fcredir restorasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc Te\u015fvikiye Camii'nde hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Caminin minaresinden dumanlar\u0131n y\u00fckseldi\u011fini g\u00f6ren vatanda\u015flar\u0131n durumu bildirmesi \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.\r\n,\u0130tfaiye ekipleri taraf\u0131ndan k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcr\u00fclen yang\u0131n, cami i\u00e7erisinde hasara neden oldu.\r\n,.