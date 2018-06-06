Teşvikler hedefe varmıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Faruk \u00d6zl\u00fc, T\u00fcrkiye\u2019deki te\u015fvik uygulamalar\u0131n\u0131n h\u0131zla yat\u0131r\u0131mlara yans\u0131mas\u0131 i\u00e7in, yeni baz\u0131 tedbirleri g\u00fcndeme getireceklerini s\u00f6yledi. ,Bakan \u00d6zl\u00fc, baz\u0131 gazetecilerle sohbetinde, T\u00fcrkiye\u2019de yat\u0131r\u0131mlara verilen te\u015fvikler konusunda bir s\u0131k\u0131nt\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, yat\u0131r\u0131mc\u0131lar a\u00e7\u0131s\u0131ndan da eksik bir unsur bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131. ,Bakan \u00d6zl\u00fc \u201c\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te te\u015fvik uygulamalar\u0131n\u0131 biraz zenginle\u015ftirece\u011fiz. Te\u015fvikler ile ilgili uygulamalarda s\u00fcre\u00e7leri k\u0131saltaca\u011f\u0131z. Onlara yo\u011funla\u015faca\u011f\u0131z. ,Bizim, \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131m\u0131z kanunlar\u0131 i\u015f d\u00fcnyas\u0131 ve b\u00fcrokrasinin \u00f6z\u00fcmsemesi ve hayata ge\u00e7irmek i\u00e7in gayret sarf etmesi laz\u0131m. Her \u015fey kanunlarda yazmaz. \u0130\u015f d\u00fcnyas\u0131n\u0131n ve b\u00fcrokrasinin inisiyatif kullan\u0131p s\u00fcreci h\u0131zland\u0131rmalar\u0131 laz\u0131m. Pratikte s\u0131k\u0131nt\u0131 var\u201d dedi.,Bir s\u00fcre \u00f6nce, T\u00fcrkiye\u2019deki te\u015fvik uygulamalar\u0131 ile ilgili profesyonel bir analiz \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131rd\u0131k. Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar i\u00e7in ne eksi\u011fi var diye?.. \u2018Hi\u00e7bir eksi\u011fi yok\u2019 dediler. Ama uygulamada s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015f\u0131yorsunuz. ,H\u00fck\u00fbmet, ge\u00e7en hafta yat\u0131r\u0131mlarla ilgili ba\u015fvurularda kolayl\u0131k i\u00e7eren bir dizi ad\u0131m atm\u0131\u015ft\u0131. ,Bu kapsamda, aranan bilgi ve belge say\u0131s\u0131 azalt\u0131larak, sadele\u015ftirmeye gidilmi\u015fti. Ayr\u0131ca yat\u0131r\u0131m te\u015fviklerinde elektronik bildirim d\u00f6nemi de temmuz ay\u0131nda ba\u015flayacak. \r\n\r\n,Yat\u0131r\u0131m s\u00fcrecini h\u0131zland\u0131rmak amac\u0131yla ba\u015flat\u0131lan uygulamada, yat\u0131r\u0131mc\u0131lar, ba\u015fvuruyu internetten yapacak.\r\n