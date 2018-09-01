Tezgahlardaki hamsi bolluğu yüzleri güldürdü... Kilosu 40'tan 15 TL'ye düştü!

1 Eyl\u00fcl bal\u0131k yasa\u011f\u0131n\u0131n sona ermesiyle birlikte denize a\u00e7\u0131lan bal\u0131k\u00e7\u0131lar a\u011flar\u0131 dolu d\u00f6nd\u00fc. ,D\u00fcn 40 lira olan hamsi bug\u00fcn 15 liraya d\u00fc\u015ft\u00fc" dedi.\r\n,Bal\u0131k bollu\u011fu nedeniyle 40 lira olan hamsinin kilosu 15 liraya kadar d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Umutsuzlu\u011fa kap\u0131ld\u0131k sonra hamsi su \u00fcst\u00fc yapt\u0131 ve bu g\u00fcn\u00fc kurtard\u0131k. Hamsi y\u00fczlerimizi g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. ,\u0130lk hamsinin bol oldu\u011funu belirten \u00fcnl\u00fc bal\u0131k\u00e7\u0131 Kenan Balc\u0131, "Sevin\u00e7le Vira Bismillah dedik denize a\u00e7\u0131ld\u0131k. ,Gemilerimiz bal\u0131k\u00e7\u0131lar heyecanla ne \u00e7\u0131kacak diye beklemeye ba\u015flad\u0131k. ,Fakat sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131na kadar hi\u00e7 bir bal\u0131k g\u00f6z\u00fckm\u00fcyordu.