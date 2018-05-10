TGRT Haber canlı yayınında çok çarpıcı dolar çıkışı

A\u00e7\u0131klama Para Piyasalar\u0131 Uzman\u0131 Ahmet Mergen'den geldi.,G\u00fclden Kalecik Demirta\u015f'\u0131n program\u0131na kat\u0131lan Mergen, dolar\u0131n 4,10 seviyelerine inece\u011fini s\u00f6yledi.,Videonun tamam\u0131n\u0131 izlemek i\u00e7in t\u0131klay\u0131n,<p><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/tgrt-haber-canli-yayininda-cok-carpici-dolar-cikisi-20918.aspx" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>V\u0130DEOYU \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n,TGRT Haber ekranlar\u0131nda \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131...