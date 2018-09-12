THY'nin yeni kıyafetlerini göz doldurdu

T\u00fcrk Hava Yollar\u0131, yeni \u00fcniformalar\u0131n\u0131 tan\u0131tt\u0131. ,T\u00fcrk k\u00fclt\u00fcr\u00fcndeki bir\u00e7ok klasik detaydan esinlenilerek ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lan yeni \u00fcniformalar\u0131n tasar\u0131m\u0131n\u0131, Milano merkezli modac\u0131 Ettore Bilotta yapt\u0131. T\u00fcrk Hava Yollar\u0131\u2019na \u00f6zel tasarlanan koleksiyondaki kuma\u015f ve aksesuarlar\u0131n detaylar\u0131nda yer alan \u201cFLOW\/AKI\u015e\u201d deseni, yerel zanaatkarlar\u0131n elinden \u00e7\u0131km\u0131\u015f cam e\u015fyalarda, seramiklerde ve yine hat sanat\u0131nda \u00e7ok\u00e7a kullan\u0131lan klasik k\u0131vr\u0131mlar\u0131n modern dokunu\u015flarla birle\u015ftirilmesi sonucunda olu\u015fturuldu. ,\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019ndaki ak\u0131\u015f ve hareketlerden de esinlenilen \u201cFLOW\/ AKI\u015e\u201d deseni ayn\u0131 zamanda, Do\u011fu ile Bat\u0131\u2019n\u0131n kesi\u015fme noktas\u0131 olan \u0130stanbul\u2019un sahip oldu\u011fu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor. \r\n\r\n,\u015eapka, eldiven, elbise, \u00e7anta ve \u00e7e\u015fitli aksesuarlardan olu\u015fan yeni kabin \u00fcniformalar\u0131na renk olarak bayrak k\u0131rm\u0131z\u0131s\u0131 ve antrasit gri renkleri hakim. Bu projeye ait bir di\u011fer \u00f6nemli detay ise; b\u00fct\u00fcnsel bir marka deneyimi ya\u015fatmak ad\u0131na kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve u\u00e7an \u015fef \u00fcniformalar\u0131n\u0131n tek bir tasar\u0131m alt\u0131nda hayat bulmas\u0131 oldu. \r\n\r\n,T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 Y\u00f6netim Kurulu ve \u0130cra Komitesi Ba\u015fkan\u0131 M. \u0130lker Ayc\u0131 yeni \u00fcniformalar ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cT\u00fcrk Hava Yollar\u0131 olarak, zarif tasar\u0131mlar ile kullan\u0131mdaki pratik detaylar\u0131 ustaca birle\u015ftiren \u00f6nemli ve ba\u015far\u0131l\u0131 isimlerle i\u015f birli\u011fi yapmak bize b\u00fcy\u00fck heyecan veriyor. T\u00fcrk tasar\u0131m ve k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn geleneksel \u00f6gelerini muhafaza eden yeni \u00fcniformalar\u0131m\u0131z, markam\u0131z gibi kusursuz ve profesyonel bir duru\u015fa sahip. Hep vadetti\u011fimiz gibi, yeni evimiz \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 ile birlikte bizimle seyahati deneyimleyen t\u00fcm misafirlerimize geleneksel yap\u0131 ta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 en modern hali ile sunuyor olaca\u011f\u0131z\u201d dedi. \r\n\r\n,Markan\u0131n yeni kabin \u00fcniformalar\u0131n\u0131n tasar\u0131mc\u0131s\u0131 Ettore Bilotta, \u201cT\u00fcrk Hava Yollar\u0131 i\u00e7in tasar\u0131mlar\u0131m\u0131 olu\u015fturmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131mda akl\u0131ma ilk gelen ve bana ilham veren \u015fey \u0130stanbul\u2019du. Bu \u015fehir, y\u00fczy\u0131llar boyunca sanata ve medeniyete ev sahipli\u011fi yapm\u0131\u015f, pek \u00e7ok k\u00fclt\u00fcr\u00fcn ortak miras\u0131 diyebilece\u011fimiz e\u015fine az rastlan\u0131r bir zenginli\u011fi bar\u0131nd\u0131r\u0131yor. \u00d6zel ilgim olan T\u00fcrk \u00c7inileri ve hat sanat\u0131n\u0131n izlerini \u00f6zellikle fular ve kravatlarda hissettirmek istedim\u201d dedi. ,Farkl\u0131 iklimlerde ger\u00e7ekle\u015ftirilen uzun menzilli u\u00e7u\u015flarda s\u0131k\u0131 testlerden ge\u00e7irilen koleksiyonunun foto\u011fraf \u00e7ekimleri ise d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u0130ngiliz foto\u011fraf sanat\u00e7\u0131s\u0131 Miles Aldridge taraf\u0131ndan yak\u0131n zamanda \u0130stanbul\u2019un \u00f6nemli noktalar\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirildi. \r\n\r\n,Koleksiyon \u00e7ekimlerinde, titiz bir yakla\u015f\u0131mla \u201cduygular ve hikayeleri\u201d birle\u015ftirme konusundaki yetene\u011fini kullanan Miles Aldridge, \u00fcniformalar\u0131n parlak ve farkl\u0131 karelerinden olu\u015fan estetik bir se\u00e7ki olu\u015fturmak ad\u0131na \u0130stanbul\u2019un renkli sokaklar\u0131ndan yararland\u0131. Tarihi ve k\u00fclt\u00fcrel zenginlikleriyle iki k\u0131t'aya yay\u0131lan \u015fehir, \u00fcniformalar i\u00e7in muhte\u015fem bir arka plan sundu. \r\n\r\n,Usta foto\u011fraf\u00e7\u0131 Aldridge; \u201c\u00dcniformalar\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm zaman \u00e7ok heyecanland\u0131m, \u00f6zel tasar\u0131m\u0131n alt\u0131n devrini ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 1950\u2019leri an\u0131msatt\u0131lar bana, fakat \u00e7ok \u00e7a\u011fda\u015f bir dokunu\u015fla. Her zaman ge\u00e7mi\u015fe at\u0131fta bulunan ama daima \u015fimdiden izler ta\u015f\u0131yan i\u015flerimle \u00e7ok benzetti\u011fim bu kreasyonu olduk\u00e7a etkileyici buldum\u201d ifadeleriyle tasar\u0131mlara y\u00f6nelik d\u00fc\u015f\u00fcncelerini payla\u015ft\u0131. ,T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 Bas\u0131n M\u00fc\u015faviri Yahya \u00dcst\u00fcn, THY personelinin giyece\u011fi yeni k\u0131yafetlerin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u00dcst\u00fcn, payla\u015f\u0131m\u0131nda \u015funlar\u0131 dile getirdi: "Yeni k\u0131yafetleri ile bayram sabah\u0131n\u0131 bekleyen bir \u00e7ocuk gibi heyecanl\u0131y\u0131z. O \u00e7ocuk kadar hareketli ve dinami\u011fiz. Yeni evimizde ya\u015fayaca\u011f\u0131m\u0131z say\u0131s\u0131z g\u00fczel g\u00fcn i\u00e7in merakl\u0131y\u0131z. \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019nda d\u00fcnya havac\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131ya ve beyaza boyamak i\u00e7in sab\u0131rs\u0131z\u0131z."\r