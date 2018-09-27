THY, Türkiye`ye en fazla döviz kazandıran şirket oldu

THY'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, g\u00f6ky\u00fcz\u00fcndeki yolculu\u011funu 85 y\u0131ld\u0131r s\u00fcrd\u00fcren \u015firket, T\u00fcrkiye'nin b\u00fcy\u00fcme s\u00fcrecinde de bayrak ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 olmaya devam etti.\r\n \r\n,THY, Fortune 500 T\u00fcrkiye kapsam\u0131nda 8 milyar 50 milyon dolarl\u0131k hizmet ihracat\u0131yla T\u00fcrkiye'ye en fazla d\u00f6viz kazand\u0131ran \u015firket oldu., \u015eirket, b\u00f6ylece 2008'den bu yana zirvede yer ald\u0131\u011f\u0131 Fortune 500 T\u00fcrkiye s\u0131ralamas\u0131nda bu y\u0131l da ihracat \u015fampiyonu unvan\u0131n\u0131 korudu.\r\n \r\n,Son 10 y\u0131lda yakalad\u0131\u011f\u0131 y\u00fckseli\u015fle d\u00fcnyan\u0131n en iyi hava yolu \u015firketleri aras\u0131nda yerini alan ve 122 \u00fclkede u\u00e7tu\u011fu 304 noktayla yolcular\u0131na geni\u015f bir u\u00e7u\u015f a\u011f\u0131 sunan THY, T\u00fcrkiye'nin marka el\u00e7isi olman\u0131n gururunu ya\u015f\u0131yor. ,THY, \u00fclke ekonomisine hizmet ve istihdam alanlar\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 katk\u0131lar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra en fazla tan\u0131nan T\u00fcrk markas\u0131 \u00f6zellikleriyle de \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n \r\n,A\u00e7\u0131klamada g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer verilen THY Genel M\u00fcd\u00fcr (Mali) Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Murat \u015eeker, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n \r\n,"Yolcular\u0131m\u0131za, T\u00fcrk misafirperverli\u011fi ile sundu\u011fumuz ayr\u0131cal\u0131kl\u0131 u\u00e7u\u015f deneyimi ve hedeflerimize y\u00f6nelik att\u0131\u011f\u0131m\u0131z ad\u0131mlar sayesinde k\u00fcresel sivil havac\u0131l\u0131k pazar\u0131ndaki pay\u0131m\u0131z g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e artmaktad\u0131r. ,Markam\u0131z \u00fcretti\u011fi de\u011ferlerle bug\u00fcn, T\u00fcrkiye'nin geli\u015fimi, ihracat\u0131 ve marka bilinirli\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nemli bir yerde durmaktad\u0131r. ,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131n b\u00f6yle de\u011ferli \u00f6d\u00fcllere lay\u0131k g\u00f6r\u00fclmesi, yeni hedeflerimize u\u00e7maya haz\u0131rlan\u0131rken bizlere cesaret vermektedir. ,\u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131 ile daha b\u00fcy\u00fck hayalleri ger\u00e7e\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrece\u011fiz.",.