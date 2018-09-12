Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiyelere sıkı denetim

T\u00fcketicinin Korunmas\u0131 ve Piyasa G\u00f6zetimi Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ahmet Erdal, 2011'de k\u0131rtasiye \u00fcr\u00fcnlerinde y\u00fczde 54 olan g\u00fcvensizlik oran\u0131n\u0131n 2017'de binde 4'e geriledi\u011fini belirterek, "Bu y\u0131l, bu rakam\u0131n daha da d\u00fc\u015fece\u011fini \u00f6ng\u00f6r\u00fcyoruz." dedi.\r\n,Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131, okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala sahada denetimlere h\u0131z verdi. T\u00fcketicinin Korunmas\u0131 ve Piyasa G\u00f6zetimi Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Erdal koordinasyonunda Ziraat Mahallesi'ndeki k\u0131rtasiyelerde denetim yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Erdal, denetimler sonras\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00fcretici ve ithalat\u00e7\u0131lar\u0131n yo\u011fun oldu\u011fu b\u00f6lgeler \u00f6ncelikli olmak \u00fczere 81 ilde il ticaret m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri ve denetmenler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla k\u0131rtasiye ve ofis malzemeleriyle okul k\u0131yafetleri, \u00e7ocuk \u00e7antalar\u0131 gibi \u00fcr\u00fcnlerin kapsaml\u0131 incelendi\u011fini ifade etti.\r\n\r\n,G\u00fcvensiz \u00fcr\u00fcnlere tolerans g\u00f6stermediklerini vurgulayan Erdal, "2011 y\u0131l\u0131nda k\u0131rtasiye \u00fcr\u00fcnlerinde y\u00fczde 54 olan g\u00fcvensizlik oran\u0131, 2017'de binde 4'e gerilemi\u015ftir. Bu y\u0131l, bu rakam\u0131n daha da d\u00fc\u015fece\u011fini \u00f6ng\u00f6r\u00fcyoruz. Bunda ge\u00e7en y\u0131l devreye ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u0130thalatta Risk Esasl\u0131 Denetim Sistemi'nin b\u00fcy\u00fck etkisi olmu\u015ftur. \u0130thalat ger\u00e7ekle\u015fmeden \u00f6nce \u00fcr\u00fcn\u00fcn numunesini al\u0131yoruz ve laboratuvarlarda test ediyoruz. Analizler sonucunda riskli g\u00f6r\u00fclen \u00fcr\u00fcnlerin \u00fclkeye giri\u015fine izin vermiyoruz." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Erdal, denetimlerde riskli g\u00f6r\u00fclen \u00fcr\u00fcnlerden numune al\u0131narak \u00f6zellikle \u00e7ocuklar\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 etkileyecek a\u011f\u0131r metallerin ve alerjen maddelerin bulunup bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n akredite laboratuvarlarda test edildi\u011fini belirterek, Avrupa Birli\u011fi (AB) kriterlerine uygun olmad\u0131\u011f\u0131 tespit edilen \u00fcr\u00fcnlerin piyasadan toplat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, s\u00f6z konusu \u00fcr\u00fcnlerin \u00fcreticilerine veya ithalat\u00e7\u0131lar\u0131na 21 bin lira ile 286 bin lira aras\u0131nda idari para cezas\u0131 uyguland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nBununla birlikte, piyasa g\u00f6zetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda t\u00fcketicilerin sa\u011fl\u0131k ve g\u00fcvenliklerini tehdit eden \u00fcr\u00fcnler hakk\u0131nda bilginin daha geni\u015f kitlelere duyurulmas\u0131 amac\u0131yla ge\u00e7en hafta G\u00fcvensiz \u00dcr\u00fcn Bilgi Sistemi'ni (G\u00dcB\u0130S) devreye ald\u0131klar\u0131n\u0131 an\u0131msatan Erdal, 9 bakanl\u0131\u011f\u0131n dahil oldu\u011fu sistem sayesinde g\u00fcvensiz \u00fcr\u00fcnlerin if\u015fa edildi\u011fini dile getirdi.,T\u00fcketicilerin piyasada g\u00fcvensiz \u00fcr\u00fcne rastlama olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011funu vurgulayan Erdal, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"\u00d6ncelikle sat\u0131n al\u0131nan her \u00fcr\u00fcn\u00fcn etiketi dikkatle incelenmeli, \u00fcretici veya ithalat\u00e7\u0131s\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131k ad\u0131n\u0131n ve adresinin bulundu\u011fu \u00fcr\u00fcnler tercih edilmeli. G\u00fcvenli al\u0131\u015fveri\u015f i\u00e7in etiketlerde 'CE' markas\u0131n\u0131n bulunmas\u0131 ve 'EN 71 standard\u0131na uygundur' ibaresinin bulunmas\u0131 \u00f6nemli. \u00d6zellikle \u00e7anta, suluk gibi \u00fcr\u00fcnlerde velilerin \u00e7ok hassas olmas\u0131 gerekiyor. Boyas\u0131 \u00e7\u0131kan, kokusu a\u011f\u0131r olan \u00fcr\u00fcnler a\u011f\u0131r metal i\u00e7eri\u011fi nedeniyle \u00e7ocuklar\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan ciddi tehdit olu\u015fturuyor. Merdiven alt\u0131 diye tabir edilen, markas\u0131, modeli belli olmayan \u00fcr\u00fcnler tercih edilmemeli. Boya ve yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131larda su bazl\u0131 olanlar tercih edilmeli. Kurumsal yerlerden al\u0131\u015fveri\u015f yap\u0131lmas\u0131 \u00f6nemli, sorun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda muhatab\u0131n\u0131z belli olmal\u0131."\r\n\r\nErdal, sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcn\u00fcn g\u00fcvensiz oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen t\u00fcketiciler i\u00e7in Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 Alo 175 T\u00fcketici Dan\u0131\u015fma Hatt\u0131'n\u0131n 7 g\u00fcn 24 saat hizmet verdi\u011fini an\u0131msatarak, t\u00fcketicilerin ayr\u0131ca il ticaret m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri ve "www.tuketici.gov.tr" internet adresi \u00fczerinden de \u015fikayette bulunabileceklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\nDenet\u00e7ilerin sadece \u00fcr\u00fcn g\u00fcvenli\u011fine de\u011fil, arz-talep dengesiyle uyu\u015fmayan fiyat art\u0131\u015flar\u0131na, spek\u00fclatif fiyat hareketlerine de dikkat ettiklerini aktaran Erdal, "81 ilde denetimlerimiz ve tespitlerimiz devam ediyor, s\u00fcre\u00e7 i\u015fliyor. \u0130lerleyen d\u00f6nemde tespitlerimize ve idari para cezalar\u0131na ili\u015fkin gerekli a\u00e7\u0131klama ya