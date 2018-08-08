Ticaret savaşında kritik tarih: 23 Ağustos

ABD, \u00c7in'e y\u00f6nelik tarifelerinin 2. b\u00f6l\u00fcm\u00fcne 23 A\u011fustos'ta ba\u015flayacak.,ABD y\u00f6netimi, 50 milyar dolarl\u0131k \u00c7in men\u015feli \u00fcr\u00fcne y\u00f6nelik g\u00fcmr\u00fck vergisi uygulamas\u0131n\u0131n 16 milyar dolarl\u0131k ikinci b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn 23 A\u011fustos'ta y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n "teknoloji h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ile adaletsiz ticaret uygulamalar\u0131" nedeniyle \u00c7in men\u015feli teknoloji \u00fcr\u00fcnlerine uygulama karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 g\u00fcmr\u00fck vergisinin ikinci b\u00f6l\u00fcm\u00fcne y\u00f6nelik detaylar kesinle\u015fti.\r\n,\r\nABD Ticaret Temsilcili\u011fi (USTR), 23 A\u011fustos'tan itibaren y\u00fczde 25 vergi uygulanacak 16 milyar dolarl\u0131k ikinci \u00fcr\u00fcn listesini yay\u0131mlad\u0131. \r\n,\u00c7in'in savunma, havac\u0131l\u0131k ve imalat sekt\u00f6rlerini hedef alan g\u00fcmr\u00fck vergisinin 7 Temmuz'da uygulamaya giren ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ise n\u00fckleer reakt\u00f6rler, gaz t\u00fcrbinleri, hava ve gaz s\u0131v\u0131la\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 makineler, f\u0131r\u0131nlar ve ticari bula\u015f\u0131k makineleri gibi 34 milyar dolar de\u011ferindeki 818 \u00fcr\u00fcn bulunuyordu.,Bu listede motor ya\u011f\u0131, etilen, vinil klor\u00fcr, akrilik polimer ve yar\u0131 iletkenlere ili\u015fkin 279 maddeye yer verildi.\r\n