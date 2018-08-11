TİM'den dolar hamlesi

T\u00fcrkiye \u0130hracat\u00e7\u0131lar Meclisi Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail G\u00fclle, d\u00f6viz kurlar\u0131n\u0131n y\u00fckseldi\u011fi bu d\u00f6nemde T\u0130M ve birliklerin elindeki t\u00fcm fonlar\u0131 Eximbank'a kulland\u0131rmaya haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,T\u00fcrkiye \u0130hracat\u00e7\u0131lar Meclisi Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail G\u00fclle, "\u0130hracat\u00e7\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131nda olmak ad\u0131na T\u0130M ve Birliklerimizin elindeki t\u00fcm fonlar\u0131 Eximbank'a kulland\u0131rmaya haz\u0131r\u0131z." dedi.\r\n\r\n,G\u00fclle, "D\u00f6viz kurlar\u0131n\u0131n y\u00fckseldi\u011fi bu d\u00f6nemde \u0130hracat\u00e7\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131nda olmak ad\u0131na T\u0130M ve Birliklerimizin elindeki t\u00fcm fonlar\u0131 Eximbank'a kulland\u0131rmaya haz\u0131r\u0131z." dedi.,Spek\u00fclatif hamlelerin ard\u0131ndan kur, sert \u015fekilde hareketlenmelere sebep olmu\u015ftu.,T\u00fcrkiye'den \u00e7e\u015fitli a\u00e7\u0131klamalar gelmeye devam ediyor. ,Trump, t\u00fcm bu geli\u015fmelerin \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda skandal yapt\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan d\u00fcn bir tweet daha atm\u0131\u015ft\u0131. ,Tweetinde T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik skandal payla\u015f\u0131mlar\u0131na bir yenisini ekleyerek, \u00e7elik ve al\u00fcminyum i\u00e7in g\u00fcmr\u00fck vergilerini iki kat\u0131na \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n,Dolar, alt\u0131n ve euro, rekor seviyelere kadar ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131. ,.,Bunlardan biri de ihracat\u00e7\u0131lar...