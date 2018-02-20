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Ramazan
Tiroid üç kişiden birini tehdit ediyor
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Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Mine Özduman Cin, tiroid hastalığının 3 kişiden birini tehdit ettiğini söyledi. tiroid hormonlarının normal miktarda üretimi için iyot miktarının yeterli tüketilmesi gerektiğini söyledi.
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