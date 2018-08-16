TJK, Amerika yarışlarında müşterek bahis oynatmayacak

ABD ile ya\u015fanan krizin ard\u0131ndan Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u00fczerine TJK'dan yeni da bir hamle gecikmedi... \r\n\r\n,ABD'nin T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik skandal yapt\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor... \r\n\r\n,ABD ile ya\u015fanan krizin ard\u0131ndan T\u00fcrkiye Jokey Kul\u00fcb\u00fc, Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u00fczerine Amerika yar\u0131\u015flar\u0131na M\u00fc\u015fterek Bahis Kabul\u00fc yap\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Jokey Kul\u00fcb\u00fc, Amerika yar\u0131\u015flar\u0131na M\u00fc\u015fterek Bahis Kabul\u00fc yap\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,TJK'n\u0131n internet sitesinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131:\r\n\r\n,"Son d\u00f6nemde \u00fclkemize kar\u015f\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclen ekonomi darbesine kar\u015f\u0131 millet\u00e7e yap\u0131lan m\u00fccadelede T\u00fcrkiye Jokey Kul\u00fcb\u00fc, Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u00fczerine ba\u015flayan boykotta yerini al\u0131yor.\r\n\r\n,Bu ba\u011flamda, Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz de \u00fczerine d\u00fc\u015fen g\u00f6rev bilinci ile daha \u00f6nce 31 Temmuz 2018 tarihinde web sitemizde ilan etti\u011fimiz A\u011fustos Ay\u0131 Yurtd\u0131\u015f\u0131 Yar\u0131\u015f Takvimi'nde bulunan Amerika Birle\u015fik Devletleri Hipodromlar\u0131ndaki yar\u0131\u015flara M\u00fc\u015fterek Bahis Kabul\u00fc yap\u0131lmayacakt\u0131r.\r\n\r\n,Kamuoyuna \u00f6nemle duyurulur "