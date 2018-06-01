Tokat'ta 13 öğrenciye, öğretmenlerinden cinsel istismar iddiası

G\u00fcn\u00fcn en i\u011fren\u00e7 haberi!,Olay Tokat'ta ya\u015fand\u0131...,13 ilk \u00f6\u011fretim \u00f6\u011frencisinin ailesinin savc\u0131l\u0131\u011fa \u015fikayette bulunmas\u0131yla bir il\u00e7e aya\u011fa kalkt\u0131.,Tokat'\u0131n Re\u015fadiye il\u00e7esi Dutdibi K\u00f6y\u00fc \u0130lk\u00f6\u011fretim Okulu'nda \u00f6\u011frenim g\u00f6ren 13 \u00f6\u011frencinin ailesi Re\u015fadiye Cumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131na giderek \u00f6\u011fretmen \u0130.D. hakk\u0131nda \u015fikayette bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,\u00d6\u011fretmen \u0130.D'nin \u00e7ocuklar\u0131na cinsel istismarda bulundu\u011funu iddia eden velilerin su\u00e7lamalar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda ma\u011fdur \u00f6\u011frencilerin psikolog e\u015fli\u011finde beyanlar\u0131 al\u0131nd\u0131. ,\u0130fadeler do\u011frultusunda soru\u015fturma ba\u015flatan savc\u0131l\u0131k \u00f6\u011fretmen \u0130.D. hakk\u0131nda soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.,\u0130\u015fte o detaylar...