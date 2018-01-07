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Uludağ trafiğine HGS de çare olmadı
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WhatsApp, yıllardır kullanılan tüm kişileri göster özelliğini kaldırdı
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Trabzonspor'da ikinci yarı mesaisi sürüyor
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Tokat'ta bir garip olay!
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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen garip olayda 21 yıldır hayvancılık yapan Ferit Bekar'ın tamı tamına 90 gebe keçisi gece vakti yok oldu.
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