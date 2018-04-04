Tokat'ta kaybolan çocuklardan haber var

Tokat'ta kaybolan \u00e7ocuklardan haber var\r\n,Re\u015fadiye'de, 29 Aral\u0131k 2015 tarihinde, evlerinin yak\u0131n\u0131nda oynayan o d\u00f6nem 5 ya\u015f\u0131nda olan Dursun Kaan Ta\u015fc\u0131 ile 8 ya\u015f\u0131ndaki Bayram Erol kayboldu,Ailenin kay\u0131p ba\u015fvurusu \u00fczerine g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131. Ancak aradan ge\u00e7en 2,5 y\u0131la kar\u015f\u0131n, \u00e7ocuklar\u0131n izine rastlanmad\u0131. ,\u00c7ocuklardan Bayram Erol'un babas\u0131 \u00d6mer Erol, kay\u0131p o\u011flunun 6 ay \u00f6nce \u0130stanbul Zeytinburnu'nda bir d\u00f6nercide yemek yerken g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcne dair ihbar ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,O\u011flunun bu b\u00f6lgede aranmas\u0131n\u0131 isteyen Erol, "Yemek yemek i\u00e7in gitti\u011fi d\u00f6nerci ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde sol elle yemek yedi\u011fini, sa\u00e7lar\u0131n\u0131n siyah k\u0131v\u0131rc\u0131k oldu\u011funu s\u00f6yledi. Devaml\u0131 Bayram sol eli ile yemek yiyordu. Foto\u011fraf\u0131n\u0131 g\u00f6sterdik.,D\u00f6nerci foto\u011fraftakinin ayn\u0131s\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi. Biz de emniyete haber verdik. Tokat Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc de \u0130stanbul'a bildirdi. Daha sonra 4- 5 tane foto\u011fraf geldi. Foto\u011fraflar\u0131n i\u00e7erisinde sadece bir tanesi benziyordu Bayrama. Biz \u00e7ocu\u011fumuzun Zeytinburnunda aranmas\u0131n\u0131 istiyoruz. \u00c7ocu\u011fun sol eli ile yemek yemesi, bizi umutland\u0131rd\u0131. Ben \u00e7ocu\u011fumun Tokatta de\u011fil, \u0130stanbulda Zeytinburnu'nda aranmas\u0131n\u0131 istiyorum" diye konu\u015ftu.,Anne Adile Erol ise kay\u0131p \u00e7ocu\u011funu \u00e7ok \u00f6zledi\u011fini belirterek, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "\u00c7ok \u00f6zledik, kap\u0131lara bak\u0131yorum. \u00c7ocu\u011fumun kokusunu di\u011fer \u00e7ocu\u011fumda ar\u0131yorum. Bir an \u00f6nce gelse, koklasam diye. Okula gidiyorum, arkada\u015flar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyorum. Okul yollar\u0131nda a\u011fl\u0131yorum. ,Do\u011fum g\u00fcn\u00fc oluyor, ona \u00fcz\u00fcl\u00fcyorum. Dua ediyorum, namaz k\u0131l\u0131yorum, belki bir g\u00fcn kavu\u015fur, koklar\u0131m diye. \u00c7ok zor bir evlat kayb\u0131. Bunu ya\u015fayan bilir. \u00c7ocu\u011fumuzu unutmad\u0131k, unutmayaca\u011f\u0131z. Her zaman kalbimizde. R\u00fcyalar\u0131mda g\u00f6r\u00fcyorum. Bazen ya\u015f\u0131yor, bazen ya\u015fam\u0131yor. \u015euraday\u0131m, buraday\u0131m diyor. Kendisini g\u00f6remesem de r\u00fcyamda g\u00f6rmek beni mutlu ediyor."