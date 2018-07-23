Tokat'ta kaybolan minik Evrim ile ilgili flaş gelişme!

Kay\u0131p \u00e7ocu\u011fun anne ve babas\u0131, sa\u011fl\u0131k kontrollerinin ard\u0131ndan elleri kelep\u00e7eli olarak Turhal Adliyesine sevk edildi. ,Evrim'in anne ve babas\u0131 savc\u0131l\u0131k sorgusunun ard\u0131ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.,Soru\u015fturma kapsam\u0131nda \u00f6nceki g\u00fcn k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n anne ve babas\u0131 ile amcas\u0131 Niyazi At\u0131\u015f g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Amca At\u0131\u015f d\u00fcn savc\u0131n\u0131n talimat\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,.,Tokat'ta kaybolan 3 ya\u015f\u0131ndaki Evrim At\u0131\u015f'la ilgili arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.,Tokat\u2019\u0131n Turhal il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Yenisu k\u00f6y\u00fcn\u00fcn yaylas\u0131nda, babaannesi Sati At\u0131\u015f'\u0131n 10 Temmuz'da hayvanlar\u0131 suya g\u00f6t\u00fcr\u00fcrken evde b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131, d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde ise kayboldu\u011fu belirlenen k\u00fc\u00e7\u00fck Evrim'in bulunmas\u0131 i\u00e7in ba\u015flat\u0131lan arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.,Tokat'ta 10 Temmuz'da kaybolan 3 ya\u015f\u0131ndaki Evrim At\u0131\u015f'la ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan anne Dilek At\u0131\u015f ile baba Burhan At\u0131\u015f ile ilgili fla\u015f geli\u015fme...,ADL\u0130YEYE SEVK ED\u0130LD\u0130\r\n\r\nK\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n kaybolmas\u0131yla ilgili soru\u015fturma kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan anne Dilek ile baba Burhan At\u0131\u015f'\u0131n jandarmadaki i\u015flemleri tamamland\u0131.,\u00c7ok say\u0131da ekip taraf\u0131ndan havadan ve karadan s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda b\u00f6lge didik didik taran\u0131rken, kokuya duyarl\u0131 k\u00f6peklerin de kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131, kimi yerlerin i\u015f makinesiyle kaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalardan \u015fu ana kadar sonu\u00e7 elde edilemedi.,At\u0131\u015f\u2019\u0131n k\u0131z\u0131n kayboldu\u011fu b\u00f6lgeye yakla\u015f\u0131k 20 kilometre uzakl\u0131ktaki Yaz\u0131tepe Baraj G\u00f6l\u00fc'nde dalg\u0131\u00e7 ekibi arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131.