Tokat'ta kaybolan minik Evrim'in anne, baba ve amcası gözaltında

Tokat'\u0131n Turhal il\u00e7esinde kaybolan 3 ya\u015f\u0131ndaki Evrim At\u0131\u015f'\u0131n annesi, babas\u0131 ve amcas\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,\u0130fade verdikten sonra k\u00f6ye d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade eden Ali Hin, anne, baba ve amcan\u0131n i\u015flemlerinin devam etti\u011fini kaydetti., Babaanne Sati At\u0131\u015f'da ifade verdikten sonra ak\u015fam saatlerinde k\u00f6y\u00fcne d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc o\u011fullar\u0131 ve gelinin ifade i\u015flemlerinin devam etti\u011fini kaydetti.\r\n,.,Edinilen bilgiye g\u00f6re; Turhal il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Yenisu k\u00f6y\u00fcnde 10 Temmuz\u2019da kaybolan Evrim At\u0131\u015f'tan yap\u0131lan arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda bug\u00fcne kadar bir bulguya rastlanmad\u0131. ,Olay\u0131 derinle\u015ftiren \u00f6zel ekip aileden 5 ki\u015fiyi ifadeye ald\u0131. \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nda babaanne Sati At\u0131\u015f ile kom\u015fular\u0131 Ali Hin ifade i\u015flemlerinin ard\u0131ndan k\u00f6ylerine d\u00f6nerken, anne Dilek At\u0131\u015f, baba Burhan At\u0131\u015f ile amca Niyazi At\u0131\u015f g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.