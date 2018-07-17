Tokat'ta kayıp çocuklardan Bayram'a ait iz bulan JAK ekibi Evrim'i arıyor

Tokat'ta kay\u0131p \u00e7ocuklardan Bayram'\u0131n izleri bulmu\u015flard\u0131. \u015eimdi ise...,JAK ekibi yakla\u015f\u0131k 2 ay \u00f6nce Kelkit \u00c7ay\u0131'nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe'yi bulmak i\u00e7in arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda HES g\u00f6leti mazgallar\u0131nda 2,5 y\u0131l \u00f6nce kaybolan \u00e7ocuklardan 10 ya\u015f\u0131ndaki Bayram Erol'a ait ayakkab\u0131n\u0131n i\u00e7inde \u00e7orap ve kemik par\u00e7alar\u0131 bulmu\u015ftu.,Tokat'ta 2015 y\u0131l\u0131nda kaybolan 2 \u00e7ocuktan Bayram'a ait oldu\u011fu tespit edilen kemik par\u00e7alar\u0131n\u0131 bulan JAK ekibi Evrim'i ar\u0131yor. ,Karada ve suda yapt\u0131\u011f\u0131 arama kurtarma ba\u015far\u0131lar\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren ekip Tokat'ta \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na 5 g\u00fcnd\u00fcr devam ediyor.,Tokat'\u0131n Turhal il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Yenisu k\u00f6y\u00fc yaylas\u0131nda 10 Temmuz'da kaybolan 3,5 ya\u015f\u0131ndaki Evrim At\u0131\u015f'tan bir haftad\u0131r haber al\u0131nam\u0131yor.,Ankara'dan gelen \u00f6zel JAK ekibi Evrim\u2019i arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na dere yataklar\u0131nda devam etti.,Kartalkaya'da bir\u00e7ok kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda g\u00f6rev alan JAK ekibi Tokat'ta yakla\u015f\u0131k 2,5 y\u0131ld\u0131r kay\u0131p olan 8 ya\u015f\u0131ndaki Bayram Erol ve 5 ya\u015f\u0131ndaki Dursun Kaan Ta\u015f\u00e7\u0131'dan Bayram'a ait \u00f6nemli bir emare bulmu\u015ftu. ,Tokat'\u0131n Niksar il\u00e7esindeki "Kurtlar" ad\u0131 verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanl\u0131\u011f\u0131'nda g\u00f6rev yapan komandolar, Turhal il\u00e7esinde kaybolan 3 ya\u015f\u0131ndaki Evrim At\u0131\u015f'\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalarda g\u00f6rev al\u0131yor.,A\u011fr\u0131'n\u0131n Do\u011fubayaz\u0131t il\u00e7esi Tend\u00fcrek Da\u011f\u0131'nda 19 ay g\u00f6rev yapan "Kurtlar", ard\u0131ndan 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab b\u00f6lgesinde bir\u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 operasyona imza att\u0131. ,A\u011fr\u0131-Van s\u0131n\u0131r\u0131nda Tend\u00fcrek Da\u011f\u0131'ndaki operasyonda 25 May\u0131s 2017'de Uzman \u00c7avu\u015f Abuzer Do\u011fan'\u0131 \u015fehit veren tabur, ayn\u0131 operasyonda 29 ter\u00f6risti ise etkisiz hale getirmi\u015fti.,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu taraf\u0131ndan A\u011fr\u0131'da ziyaret edilen tabur, operasyondaki ba\u015far\u0131lar\u0131ndan dolay\u0131 tebrik edilmi\u015fti.