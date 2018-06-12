Tokat'ta seçmen kağıdı tartışması kanlı bitti

Zile il\u00e7esinde "se\u00e7men ka\u011f\u0131d\u0131" y\u00fcz\u00fcnden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 iddia edilen tart\u0131\u015fmada silahla vurulan k\u00f6y muhtar\u0131 ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n,Muhtar ile Hamza E. aras\u0131nda se\u00e7men ka\u011f\u0131d\u0131 y\u00fcz\u00fcnden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen tart\u0131\u015fma kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Kavgada Hamza E. taraf\u0131ndan tabancayla vurulan Ali \u00d6.'n\u00fcn olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Binba\u015f\u0131 k\u00f6y\u00fcnde Hamza E, aralar\u0131nda husumet bulunan k\u00f6y muhtar\u0131 Ali \u00d6.'n\u00fcn (38) evinin \u00f6n\u00fcnde, muhtardan kendisinin ve yak\u0131nlar\u0131n\u0131n se\u00e7men ka\u011f\u0131d\u0131n\u0131 istedi.\r\n,Muhtar\u0131n cesedi savc\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Zile Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.