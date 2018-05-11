Tokat'taki çocuklardan çok kötü haber!

Tokat'ta kaybolan 10 ya\u015f\u0131ndaki Bayram Erol'dan \u00e7ok k\u00f6t\u00fc haber geldi.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Re\u015fadiye il\u00e7esi D-100 karayolu Dokuzdolanba\u00e7 K\u00f6pr\u00fcs\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda meydana gelen kazada Niksar\u2019dan Re\u015fadiye\u2019ye giden Ayhan Cebe\u2019nin kulland\u0131\u011f\u0131 60 RG 322 plakal\u0131 otomobil, yakla\u015f\u0131k 20 metre y\u00fckseklikten Kelkit \u00c7ay\u0131\u2019na yuvarlanmas\u0131 sonucu suyun i\u00e7inde kaybolan 2 \u00e7ocuk babas\u0131 muhtar Ayhan Cebe\u2019yi JAK ekipleri arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131., Yakla\u015f\u0131k 2 haftad\u0131r devam eden arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda i\u00e7erisinde \u00e7orap ve insan kemi\u011fi kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu \u00e7ocuk ayakkab\u0131s\u0131 bulundu. ,Kemik par\u00e7alar\u0131n\u0131n 29 Aral\u0131k 2015 tarihinde kaybolan 8 ya\u015f\u0131ndaki Dursun Ka\u011fan Ta\u015f\u00e7\u0131 ile 10 ya\u015f\u0131ndaki Bayram Erol\u2019a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan \u00f6rnekleri al\u0131narak, kemik par\u00e7alar\u0131 ile birlikte DNA testi i\u00e7in Ankara\u2019ya g\u00f6nderildi. ,DNA sonucunda kemik kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n Bayram Erol\u2019a ait oldu\u011fu tespit edildi. ,Tokat Valisi \u00d6mer Torman Re\u015fadiye il\u00e7esine gelerek kaybolan Bayram Erol\u2019un ailesine ac\u0131 haberi verdi. ,2,5 y\u0131ld\u0131r bulunam\u0131yorlard\u0131. T\u00fcm T\u00fcrkiye g\u00fcnlerce onlara a\u011flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Tokat'taki kay\u0131p \u00e7ocuklar bulundu mu?\r\n,Kay\u0131p \u00e7ocuklar g\u00fcnlerce konu\u015fuldu, aylarca arand\u0131 ama 1 tanesi bulundu.\r\n,.,Tokat'\u0131n Re\u015fadiye il\u00e7esinde evlerinin yak\u0131n\u0131nda oynarken kaybolan Dursun Kaan Ta\u015fc\u0131 ile Bayram Erol, aradan ge\u00e7en 2,5 y\u0131la kar\u015f\u0131n bulunamam\u0131\u015ft\u0131. Bug\u00fcn bir haber geldi.\r\n,..