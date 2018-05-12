Tokat'taki kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Aileler umutla \u00e7ocuklardan gelecek haberi beklerken, yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,\u0130l\u00e7ede 25 Nisan'da muhtar Ayhan Cebe y\u00f6netimindeki 60 RG 322 plakal\u0131 hafif ticari ara\u00e7 Kelkit \u00c7ay\u0131\u2019na u\u00e7tu. ,Ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Cebe suda kayboldu. Muhtar\u0131 bulmak i\u00e7in yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda, 8 May\u0131s'ta, il\u00e7eye yakla\u015f\u0131k 25 kilometre uzakl\u0131ktaki HES g\u00f6letinin mazgallar\u0131nda ayakkab\u0131, i\u00e7inde \u00e7orap ve kemik par\u00e7alar\u0131 bulundu. ,Bulunan par\u00e7alar DNA testi i\u00e7in Ankara'ya g\u00f6nderildi. Kemiklerin 2,5 y\u0131l \u00f6nce kaybolan \u00e7ocuklara ait olma ihtimali \u00fczerine \u00e7ocuklar\u0131n ailelerinden kan \u00f6rne\u011fi al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,Bayram Erol'a ait bacak kemi\u011fi par\u00e7alar\u0131n\u0131n bulunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Kelkit \u00c7ay\u0131'nda bu sabah yeniden arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,Arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 Bayram Erol\u2019un babas\u0131 \u00d6mer Erol ve yak\u0131nlar\u0131 da takip etti. Kay\u0131p \u00e7ocuklar Dursun Ka\u011fan Ta\u015f\u00e7\u0131 ile Bayram Erol'un evlerinin yakla\u015f\u0131k 200 metre ilerisinde bulunan Kelkit \u00c7ay\u0131 \u00fczerinde JAK ekipleri taraf\u0131ndan arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,\u00c7al\u0131\u015fmalarda ekipler kay\u0131p \u00e7ocuklar Dursun Ka\u011fan Ta\u015f\u00e7\u0131 ve Bayram Erol ile 2 hafta \u00f6nce suda kaybolan muhtar Ayhan Cebe'ye ula\u015fmay\u0131 hedefliyor. Ekipler, \u00e7ocuklardan sadece birinin bacak kemi\u011finin bulundu\u011fu b\u00f6lgede, v\u00fccut b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne ait bulgular elde etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 izleyen Bayram Erol'un babaannesi Rukiye Erol, "Her zaman \u00f6lmedi diye umudumuz vard\u0131. Kap\u0131y\u0131 bir g\u00fcn olur \u00e7alar diye bekliyorduk. B\u00fcy\u00fcr de bir g\u00fcn olur gelir diye g\u00f6zl\u00fcyorduk. ,Ama d\u00fcn daha b\u00fcy\u00fck ac\u0131 ya\u015fad\u0131k. Zaten iki senedir ya\u015f\u0131yorduk. D\u00fcnk\u00fc ac\u0131 bir ba\u015fka oldu. \u00c7ocu\u011fumuzun baca\u011f\u0131 bulundu deyince bir kat daha \u00fcz\u00fcld\u00fck" dedi.,Bayram Erol'a ait kemik par\u00e7as\u0131n\u0131n bulundu\u011fu, il\u00e7eye 25 kilometre uzakl\u0131kta bulunan HES g\u00f6letinde ise AFAD ekipleri \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,.,Anne Adile Erol'un kan \u00f6rne\u011fi ile yap\u0131lan testte kemik par\u00e7alar\u0131n\u0131n kay\u0131p \u00e7ocuklardan Bayram Erol'a ait oldu\u011fu belirlendi. Haberi alan aile b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131.