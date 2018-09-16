TOKİ'den büyük fırsat! 285 lira taksitle ev imkanı

T\u00fcrkiye'nin farkl\u0131 noktalar\u0131nda konut in\u015fas\u0131na devam eden TOKi, bu y\u0131l \u00f6zellikle dar gelir grubuna odakland\u0131. ,Bir\u00e7ok ilde konutlar\u0131n\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karan TOK\u0130, 185 liradan ba\u015flayan taksitlerle ev sat\u0131yor. ,Ev fiyatlar\u0131 55 bin 681 liradan ba\u015fl\u0131yor. Sat\u0131\u015fa sunulan konut adedi 4 bin 52\u2019yi buluyor., Emekli, alt gelir grubu dahil t\u00fcm kesimlere hitap eden konutlar 1+1, 2+1, 3+1 olarak sat\u0131\u015fa sunuluyor. Sat\u0131\u015fa sunulan konutlar i\u00e7in TOK\u0130\u2019nin yetkilendirdi\u011fi kamu bankalar\u0131na ba\u015fvuru yapmak gerekiyor.,Projenin oldu\u011fu yerdeki banka \u015fubeleri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla teminat yat\u0131r\u0131l\u0131p s\u00f6zle\u015fme imzalanabiliyor. Ba\u015fvurunun hangi bankaya yap\u0131laca\u011f\u0131 konutun \u00f6zelli\u011fine ve bulundu\u011fu ile g\u00f6re de\u011fi\u015fiyor. ,Pe\u015finat i\u00e7in daire fiyat\u0131n\u0131n y\u00fczde 10\u2019u al\u0131n\u0131yor. Alt gelir grubuna, yani ayl\u0131k hane geliri 3 bin 200 liran\u0131n alt\u0131nda olan kesime y\u00f6nelik in\u015fa edilen daireler i\u00e7in \u00f6denecek pe\u015finat 10 bin liradan ba\u015fl\u0131yor. ,Dar gelirliler i\u00e7in yap\u0131lan evi almak i\u00e7in ba\u015fvuran ki\u015finin kendisi, e\u015f ve velayeti alt\u0131ndaki \u00e7ocuklar\u0131 \u00fczerine kay\u0131tl\u0131 evi olmayacak. Ayr\u0131ca ev al\u0131nacak ilde bir y\u0131l ikamet \u015fart\u0131 da bulunuyor. ,Daire almak isteyen emekliler ilgili bankaya ba\u015fvuracak. ,TOK\u0130\u2019nin konutlar\u0131na ba\u015fvurabilmek i\u00e7in \u00f6ncelikle emeklinin kendisi, e\u015f ve velayeti alt\u0131ndaki \u00e7ocuklar\u0131 \u00fczerine kay\u0131tl\u0131 evi olmayacak.,\u0130kinci olarak daha \u00f6nce TOK\u0130\u2019den konut sat\u0131n almam\u0131\u015f veya konut kredisi kullanmam\u0131\u015f olmas\u0131 ko\u015fulu aran\u0131yor. Ev al\u0131nacak il\/il\u00e7ede en az bir y\u0131l ikamet \u015fart\u0131 da var. ,\u00d6rne\u011fin; Ankara Mamak G\u00fclseren Mahallesi 3. Etap 2. B\u00f6lge'den alt gelir grubu olarak ev almak isteyenler 1+1 daire almak isterse 83 bin 437 lira \u00f6deyecek. ,10 bin lira pe\u015finat \u00f6deyen geri kalan\u0131n\u0131 180 ay (15 y\u0131l) vadeyle \u00f6deyebilecek. Bunun ayl\u0131k taksidi 408 lira. E\u011fer 20 bin lira pe\u015fin \u00f6denirse, 20 y\u0131la kadar vade ve 264 liradan ba\u015flayan taksitle ev al\u0131nabilecek. ,Ba\u015fvurular evin bulundu\u011fu yerdeki kamu bankalar\u0131na yap\u0131lacak.,Evi alanlar 14 g\u00fcn i\u00e7inde cezas\u0131z cayabilir. Bor\u00e7 bakiyesi ve ayl\u0131k taksitler her y\u0131l ocak ve temmuzda iki kez memur maa\u015f art\u0131\u015f\u0131na g\u00f6re zamlanacak. (G\u00fcne\u015f),S\u00f6zle\u015fme imzalan\u0131rken daire bedelinin en az y\u00fczde 10\u2019u kadar pe\u015finat al\u0131n\u0131yor. ,Ba\u015fvuru yap\u0131l\u0131rken Gayrimenkul Sat\u0131\u015f S\u00f6zle\u015fmesi imzalanacak.,,\u0130\u015fte konut say\u0131lar\u0131, ba\u015flang\u0131\u00e7 taksitleri, ba\u015flang\u0131\u00e7 fiyatlar\u0131 ve son ba\u015fvuru tarihleri...