Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinde dikkat çeken 'sakatlık' maddesi

Fenerbah\u00e7e ile y\u0131ll\u0131k 500 bin Euro'dan 2 y\u0131ll\u0131k anla\u015fma yapan Tolga Ci\u011ferci'nin s\u00f6zle\u015fmesinde sakatl\u0131k ile ilgili bir madde oldu\u011fu iddia edildi. ,Tolga Ci\u011ferci ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran Galatasaray'da Fatih Terim'in iste\u011fiyle gurbet\u00e7i oyuncunun s\u00f6zle\u015fmesine \u00f6zel madde koyulmad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 yetkililer serbest b\u0131rakt\u0131klar\u0131 Tolga'n\u0131n Fenerbah\u00e7e ve Be\u015fikta\u015f'a gitme ihtimalini dikkate ald\u0131 ancak Terim'den ''\u0130stedi\u011fi tak\u0131ma gidebilir'' mesaj\u0131 geldi.,Buna g\u00f6re Tolga daha \u00f6nce sakatland\u0131\u011f\u0131 ayak parmaklar\u0131ndan benzer bir sakatl\u0131k ya\u015farsa s\u00f6zle\u015fmesi feshedilebilecek.,\u0130mparator bir s\u00fcre \u00f6nce '4 b\u00fcy\u00fckler aras\u0131nda transfer engelini a\u015fmal\u0131y\u0131z. Neden korkuyoruz?' demi\u015fti. Ge\u00e7en sezon Dursun \u00d6zbek taraf\u0131ndan g\u00f6nderilen Sneijder'in Fenerbah\u00e7e'ye gitmesini engellemek i\u00e7in s\u00f6zle\u015fmesine T\u00fcrkiye i\u00e7inde transferde ge\u00e7erli 20 milyon Euro tazminat maddesi koyulmu\u015ftu. (Sabah),Galatasaray'da 2 milyon Euro kazanan Tolga, sar\u0131-lacivertli tak\u0131mdan y\u0131ll\u0131k 500 bin Euro alacak. Oyuncunun Galatasaray'dan ayr\u0131lmas\u0131na da neden olan sakatl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in s\u00f6zle\u015fmeye \u00f6zel madde kondu. ,Tolga ge\u00e7en sezon 18 S\u00fcper Lig ma\u00e7\u0131nda 1169 dakika oynay\u0131p 6 gol att\u0131. 4 T\u00fcrkiye Kupas\u0131, 2 de Avrupa Ligi kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda olmak \u00fczere 24 resmi ma\u00e7ta g\u00f6rev yapt\u0131. 2016-17'de 24 Lig ma\u00e7\u0131nda oynad\u0131, gol ya da asist \u00fcretemedi.,Almanya do\u011fumlu olan 26 ya\u015f\u0131ndaki orta saha ile 2 y\u0131ll\u0131k anla\u015fma sa\u011fland\u0131. ,Giuliano ve Souza'n\u0131n sat\u0131\u015f\u0131ndan 22.5 milyon Euro gelir elde eden Fenerbah\u00e7e, transferin son g\u00fcn\u00fcne iki s\u00fcrpriz isim s\u0131\u011fd\u0131rd\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc Galatasaray ile s\u00f6zle\u015fmesini fesheden Tolga Ci\u011ferci, Samand\u0131ra'n\u0131n yolunu tuttu.