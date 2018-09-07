Toplantı halinde böyle yakalandılar! Esnaf, memur, işçi...

Polis ilk kez b\u00f6ylesini g\u00f6rd\u00fc...,Yetkililer, yakalanan 10 \u015fahs\u0131n tamam\u0131n\u0131n da daha \u00f6nce FET\u00d6 soru\u015fturmalar\u0131nda yakaland\u0131klar\u0131n\u0131 ve yarg\u0131lama sonucunda tamam\u0131n\u0131n da de\u011fi\u015fik s\u00fcrelerde cezaevinde tutuklu kalmalar\u0131na ra\u011fmen tahliye olduktan sonra halen FET\u00d6 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fc faaliyetleri kapsam\u0131nda toplanmaya devam etmelerinin dikkat \u00e7ekici oldu\u011funu bildirdi. ,FET\u00d6 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyelerince her hafta toplant\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilgisinin al\u0131nmas\u0131 \u00fczerine TEM ve \u0130stihbarat \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraf\u0131ndan Melikgazi il\u00e7esi Kaz\u0131m Karabekir Mahallesi'nde FET\u00d6 \u00fcyelerinin toplant\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ev tespit edildi.,Yetkililer ayr\u0131ca, operasyonun \u00fclke genelinde yap\u0131lan FET\u00d6 soru\u015fturmalar\u0131 kapsam\u0131nda yap\u0131lan operasyonlarda ilk defa tamam\u0131 daha \u00f6nce tutuklan\u0131p cezaevinde kald\u0131ktan sonra tahliye olan ve hi\u00e7 pi\u015fmanl\u0131k g\u00f6stermeyip ter\u00f6r faaliyetlerine devam ederek toplant\u0131 esnas\u0131nda yakalama yap\u0131lan operasyon oldu\u011funa dikkat \u00e7ekti. \r\n, Ekipler, en son 6 Eyl\u00fcl tarihinde saat 20.00 s\u0131ralar\u0131nda FET\u00d6 \u00fcyelerinin toplant\u0131 halinde olduklar\u0131 esnada yapt\u0131\u011f\u0131 operasyonla 10 ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,Kayseri Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, \u00fclke genelinde ilk defa FET\u00d6 soru\u015fturmalar\u0131nda tutuklu kald\u0131ktan sonra tahliye olan ve ter\u00f6r faaliyetlerine devam eden 10 FET\u00d6 \u00fcyesini toplant\u0131 halinde yakalayarak g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan zanl\u0131lardan g\u00f6revinden ihra\u00e7 olan \u00f6\u011fretmen F.S.E.'nin 2 ay 25 g\u00fcn, memur E.M.B.'nin 2 ay 17 g\u00fcn, belediye \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 \u00d6.F.'nin 10 ay 18 g\u00fcn, i\u015f adam\u0131 M.Z.G.'nin 10 ay 20 g\u00fcn, esnaf M.G.'nin 2 ay 24 g\u00fcn, i\u015f\u00e7i M.S.'nin 4 ay 16 g\u00fcn, \u00f6\u011fretmen A.K.'n\u0131n 8 ay 18 g\u00fcn, i\u015f adam\u0131 M.A.'n\u0131n 3 ay 23 g\u00fcn, \u00f6\u011fretmen \u015e.M.'nin 4 ay 15 g\u00fcn, \u00f6\u011fretmen M.\u00d6.'n\u00fcn ise 5 ay 7 g\u00fcn cezaevinde tutuklu kalarak tahliye oldu\u011fu belirlendi.