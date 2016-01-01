BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Toplantı kararının ardından dolar aniden 4,56 TL'ye geriledi

Toplantı kararının ardından dolar aniden 4,56 TL'ye geriledi
1 / 10

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantı sonrasında Merkeze Bankası borç verme faiz oranını 3 baz puan arttırdı, faiz oranı yüzde 13.5'tan yüzde 16.5'e yükseltti. Merkez Bankası diğer faiz oranlarını ise sabit tuttu, para piyasalarını sıkılaştırma kararı aldı. Toplantı haberinin öncesinde 4.80 seviyesinde seyreden dolar, toplantı haberinin ardından 4.57'lere kadar geriledi. 4.57 seviyelerine kadar gerileyen kur, saat 19:33'de 4.62 seviyesinde yer aldı.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144