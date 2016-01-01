Toplantı kararının ardından dolar aniden 4,56 TL'ye geriledi
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantı sonrasında Merkeze Bankası borç verme faiz oranını 3 baz puan arttırdı, faiz oranı yüzde 13.5'tan yüzde 16.5'e yükseltti. Merkez Bankası diğer faiz oranlarını ise sabit tuttu, para piyasalarını sıkılaştırma kararı aldı. Toplantı haberinin öncesinde 4.80 seviyesinde seyreden dolar, toplantı haberinin ardından 4.57'lere kadar geriledi. 4.57 seviyelerine kadar gerileyen kur, saat 19:33'de 4.62 seviyesinde yer aldı.