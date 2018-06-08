Toprağın altına gömülen bebek sekiz saat sonra canlı çıkarıldı!

Brezilya'da yeni do\u011fmu\u015f bir bebek canl\u0131 canl\u0131 topra\u011fa g\u00f6m\u00fcld\u00fc. ,Sekiz saat boyunca topra\u011f\u0131n alt\u0131nda kalan bebek \u015fans eseri kurtar\u0131ld\u0131.,\u0130ki polis karanl\u0131kta topra\u011f\u0131 kazarak yeni do\u011fan bebe\u011fi \u00e7\u0131kard\u0131lar.\r\n\r\n,Ortaya \u00e7\u0131kan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde polislerden biri \u00f6l\u00fc bir beden bulaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyordu. ,Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce heyecanla "Ya\u015f\u0131yor ambulans\u0131 ara" diye ba\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Memur "Bebe\u011fin v\u00fccudundaki t\u00fcm kemikler k\u0131r\u0131lm\u0131\u015f" gibi ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Ambulansta oksijen vererek hastaneye kald\u0131r\u0131lan bebek yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nd\u0131. ,Doktorlar \u00e7ocu\u011fun ilk geldi\u011fi andan sonra tedavi noktas\u0131nda iyi bir noktaya geldi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Memurlar yeni do\u011fan bebe\u011fin \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn makamlara bildirilmedi\u011fini, bir ihbar ald\u0131ktan sonra bebe\u011fi aramaya ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\n,Polis \u015fefi Paulo Bazerra," Beni en \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtan \u015fey k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n sekiz saat nas\u0131l topra\u011f\u0131n alt\u0131nda hayatta kald\u0131\u011f\u0131yd\u0131. Bu b\u00fcy\u00fck bir \u015fans" dedi.\r\n\r\n,Gen\u00e7 anne polis taraf\u0131ndan sorguland\u0131. ,Bebe\u011fi kendi kendine do\u011furdu\u011fu i\u00e7in kontrol ama\u00e7l\u0131 hastaneye yat\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Yetkililer b\u00fcy\u00fckanneyi ise cinayete te\u015febb\u00fcs su\u00e7undan tutukland\u0131.