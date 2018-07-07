Toprak yığının altında kalıp öldü, geride çizmeleri kaldı

Olay, \u00f6\u011fle saatlerinde, Dar\u0131ca S\u0131ras\u00f6\u011f\u00fctler Mahallesi 1672 Sokak'ta meydana geldi., Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon \u0130daresi'nin altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yapan m\u00fcteahhit firma, sokakta kanal a\u00e7arak boru d\u00f6\u015feme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yaparken, g\u00f6\u00e7\u00fck meydana geldi. ,Bu s\u0131rada kanalda bulunan Hasan Sekman, i\u00e7eri dolan toprak y\u0131\u011f\u0131n\u0131n\u0131n alt\u0131nda kald\u0131., \u0130\u015f\u00e7iler, 112 Acil'e haber verirken, bir yandan da arkada\u015flar\u0131n\u0131 kurtarmak i\u00e7in \u00e7abalad\u0131. ,Sekman, arkada\u015flar\u0131n\u0131n u\u011fra\u015flar\u0131 sonucu toprak y\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131ndan a\u011f\u0131r yaral\u0131 halde \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Bu s\u0131rada Hasan Sekman'\u0131n \u00e7izmeleri topra\u011f\u0131n alt\u0131nda kald\u0131. Gelen 112 Acil ekibi taraf\u0131ndan Farabi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131lan Sekman, yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.\r\n\r\n,Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken, soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.