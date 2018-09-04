Topyekûn mücadele

Türkiye ekonomisi zor bir süreçten geçerken, ekonomi yönetimi, özellikle artan maliyetler karşısında daha etkin ve kuvvetli tedbirler almaya hazırlanıyor. Dış politika ve jeopolitik kaynaklı gerilimlerin etkisiyle yükselen döviz fiyatları, enflasyonu da körükledi. Ağustosta yüzde 2,30 yükselen enflasyon, yüzde 17,90’a çıktı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi geçen ay yüzde 6,60 artış gösterdi ve yıllıkta 32,13’e dayandı. Maliyetlerin, market fiyatlarından daha fazla yükseldiği görüldü. Önümüzdeki süreçte bu farkın, çarşı-pazar fiyatlarına bir miktar daha yansıması bekleniyor. Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta en yüksek artış; yüzde 5,85 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85, haberleşmede yüzde 2,63 artış kaydedildi. Sadece giyim ve ayakkabıda yüzde 1,59 düşüş gerçekleşti. Bu tablo üzerine ekonomi yönetimi harekete geçiyor.