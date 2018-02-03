Torba yasada Adnan Oktar maddesi!

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CANLI İZLE: Karabükspor 0-0 Alanyaspor Maçı Şifresiz Canlı Anlatım İzle | Karabük Alanya Maçı Kaç Kaç?
GÜNDEM
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Hastanelerde yeni dönem başladı!
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Lastiğini tamir etmek istedi, feci şekilde öldü
YAŞAM
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İstanbul Büyükçekmece'de kan donduran görüntü!
YAŞAM
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Kayseri'de soba gazından zehirlenen yaşlı çift öldü
YAŞAM
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Narkozun etkisindeki çocuktan Fenerbahçe sayıklaması
DÜNYA
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ABD'de gripten ölenlerin sayısı 53'e yükseldi
GÜNDEM
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Racu Dağı çevresindeki terör hedefleri ateş altına alındı
YAŞAM
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Eyüpsultan Meydanı'ndanındaki bir tuvalette bebek bulundu
DÜNYA
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Teröristler Azez'de pazar yerini vurdu: 8 yaralı
YAŞAM
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Artvin-Ardahan Karayolu'nda heyelan
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
POLİTİKA
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Saadet Partisi'nden HDP ile ittifak sinyali
GÜNDEM
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Türk askeri 'girilmez' denilen Bülbül'den bu görüntüleri paylaştı
GÜNDEM
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Kudüs’ten Mehmetçik'e Afrin duası
MAGAZİN
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Nusret'e rakip çıktı!
YAŞAM
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Baba-oğul 6 yıl arayla aynı şekilde öldü
SPOR
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Arsenal-Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Cenk Tosun Kadroda Mı?
DÜNYA
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İngiltere'deki cami saldırganına 43 yıl hapis
SPOR
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Galatasaray'da soruşturma başlatıldı! Tam 10 isim...
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Torba yasada Adnan Oktar maddesi!
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Ve harekete geçildi! Herkesimin tepkisini çekiyordu, Adnan Oktar hakkında flaş karar...
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