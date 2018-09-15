Torbacılar kahvehanede çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Adana'n\u0131n Y\u00fcre\u011fir il\u00e7esinin \u00c7aml\u0131bel Mahallesi Gelincik Caddesi \u00fczerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, kahvehanede oturan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir, husumetli oldu\u011fu \u0130rfan Savar ve Ramazan Savar ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi. \r\n\r\n,Her iki taraf\u0131nda uyu\u015fturucu sat\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, \u0130rfan ile Ramazan tabancayla kahvehanede oturan Firari ve Sedat\u2019a yayl\u0131m ate\u015fi a\u00e7\u0131nca di\u011fer \u015fah\u0131slar da kar\u015f\u0131l\u0131k verdi. ,\u00c7evredeki vatanda\u015flar ise durumu sa\u011fl\u0131k ve polis ekiplerine bildirdi., Silahl\u0131 kavgaya kar\u0131\u015fan 4 ki\u015fi yaralan\u0131rken, Firari ile Sedat Aydemir, Adana \u015eehir Hastanesine, \u0130rfan ve Ramazan Savar ise \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Firari Aydemir ve \u0130rfan Savar hastanedeki t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131., 2 \u015fahs\u0131n cenazeleri otopsileri yap\u0131lmak \u00fczere Adana Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Silahl\u0131 kavgan\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 mahallede ter\u00f6r olaylar\u0131 ve uyu\u015fturucu ticaretinin yo\u011fun ya\u015fanmas\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc \u00d6zel Harekat Timleri yo\u011fun g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. ,\u00d6zel Harekat Timlerinin g\u00fcvenlik \u00f6nlemlerinin ard\u0131ndan, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yapt\u0131., Olay yerinde yakla\u015f\u0131k 40 adet bo\u015f kovan bulundu. \r\n\r\n,\u00d6te yandan \u00e7evredeki \u00e7ocuklar olay yerini merakla izlemesi dikkat \u00e7ekti.,.